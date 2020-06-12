Samanyolu Haber /Gündem / Belediye başkanına Korona teşhisi /12 Haziran 2020 12:25

Belediye başkanına Korona teşhisi

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek 160 öğrenciyi evinde ziyaret eden Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı'ya Koronavirüs teşhisi konulduğu ortaya çıktı.

SHABER3.COM

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinin belediye başkanı Tahir Saklı'ya yeni tip Koronavirüs (Covid-19) teşhisi konuldu. Başkan Saklı'nın virüsü ziyarette bulunduğu 30 kişiye bulaştırdığı belirtildi.

Saklı, 21 Mayıs’ta şahsi Twitter hesabında, “Değerli dostlarım, dün akşam yaptırdığımız Covid-19 testinin sonuçlarını bugün aldık. Test sonucum maalesef pozitif çıktı. Sağlık durumum gayet iyi; hastalığa ilişkin herhangi bir semptom yok. Hastanemizde tedavi altında, emin ellerdeyim.” ifadelerini kullanmıştı.

12 GÜN TEDAVİ GÖRDÜ

Sonucun belli olmasını ardından Şemdinli Devlet Hastanesi’ne yatırılan Saklı, 12 gün süren tedavisinin ardından sağlığına kavuşarak taburcu oldu. 

Saklı taburcu haberini de yine sosyal medya hesabından duyurdu.


Saklı'nın Koronavirüs testi yaptırdığı gün (20 Mayıs) belediye çalışanlarından oluşan bir ekiple ilçede YKS’ye girecek 160 lise son sınıf öğrencisini evlerinde ziyaret edip test, deneme sınavı ve soru bankaları hediye ettiği ortaya çıktı. 

Ekibiyle birlikte evlere giren, zaman zaman maske de takmadığı iddia edilen Saklı, öğrencilerle sohbet edip fotoğraf çektirdi. 

30'DAN FAZLA KİŞİYE BULAŞTIRDI

Saklı’nın ziyareti hem kişisel sosyal medya hesabından hem de belediyenin hesabından paylaşıldı.

Saklı’nın testinin pozitif çıkmasının ardından temas ettiği düşünülen ve hastaneye başvuran 100’e yakın kişiye Koronavirüs testi yapıldığı ve 30’dan fazla kişide virüse rastlandığı öğrenildi.

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