Belediye Başkanı'ndan Unakıtan'a: Kaçak kat çıkmış, yanlış işin ahde vefası olmaz

Ahsen Unakıtan’ın iddialarına Hürriyet'ten Fatma Aksu'ya konuşan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen şunları söyledi:

“Ahsen Hanım ‘Küçükçamlıca’daki çatıyı onarıyorum’ diye yıktı, bir kaçak kat attı. Bizden ‘Evin çatısını onaracağım’ diye izin aldı. Dış cephe izolasyonu yaptı. İçeride olduğu için görülmüyor. Bir baktık kaçak kat. Millet bize, ‘Yavuztürk Mahallesi’nde bir sıra tuğla ördürmüyorsunuz ama orada kaçak kat atmış’ diyerek şikâyet etti. Yanlış iş yapmanın ahde vefası olmaz. Yanlış yapalım ‘ahde vefa’ diyelim" ifadesini kullandı







Ne olmuştu?





Yıkımın ardından Kemal Unakıtan’ın eşi Ahsen Unakıtan, Üsküdar Belediyesi’ne tepki gösterdi. Unakıtan, polis ve zabıta nezaretinde yapılan yıkım için “Burada 80 tane koruma beni tartakladı. Omuzlarımdan tutarak beni tartakladılar. Bu zulüm son bulmalı” diye isyan etmişti.





Unakıtan, "Dedik ki evi soyalım, çatıyı da yatık halden düz hale getirelim. Gelip bir ölçüm yapılmadı. Sabahın erken saatlerinde buraya 20-30 tane polis arabası, zabıta arabası yolu keserek buraya girdi. Eşim Kemal Unakıtan'ı Ankara'ya davet ettiler, ekonomiyi düzeltsin diye, gitti. İngiltere şilt verdi. ‘Faizleri düşürdünüz, bütçeyi Atatürk'ten sonra siz denk hale getirdiniz, enflasyonu indirdiniz’ diye.Doğu'da, Güneydoğu'da Köyişleri işe yaramıyor. Bütün her yere kuyu açtı, su götürdü. Böyle bir rahmetlinin eşi bu memlekete emanet. Buna ‘Ahde vefa' yok mu?” demişti