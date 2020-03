Belediye başkanını çıldırttılar!

SAMANYOLUHABER- İtalya'da Delia kasabasının Belediye Başkanı Gianfilippo Bancher sokağa çıkma yasağını ihlâl eden halka veryansın etti.





Sosyal medyada yayınlanan kısa videoda insanlara seslenen Bancher, “Biz her gün dışarıya çıkarsak her şey nasıl güzel olacak? Sigaranı bir kerede al. Her gün bir paket almak için çıkma. Ben 20 yıldır koşuyorum. 5 yaşından beri koşmayanlar evde kalması gereken günlerde koşuyor. Komşuculuk olmayan evlerde şimdi komşuculuk oynanıyor. Biz ne zamandan beri komşucu olduk?” sorularını yöneltti.





"HERKES DIŞARIDA MANGAL YAPIYOR, ÇILDIRDINIZ MI SİZ?"





"Böyle nasıl her şey güzel olacak? Herkes çıkmış dışarıda mangal yapıyor. Çıldırdınız mı siz. Dalga mı geçiyorsunuz." diyen Bancher, "İnsanların hayatıyla dalga mı geçiyorsunuz? Daha bir de evinde parti yapanlar var. Evinizde kalın demek ailenizle oturun demek. Komşularınızla parti verin demek değil.” diye konuştu.







12 Aralık 2019'da Çin'in Vuhan şehrinde görülün yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınında şu ana kadar 11 binden fazla kişi hayatını kaybetti.





20 Mart 2020 tarihi itibarıyla 4 bin 32 kişinin hayatını kaybettiği İtalya ölümlü vak'a sayısında Çin'i geride bıraktı.