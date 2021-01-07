Samanyolu Haber /Gündem / Belediye başkanını kurayla belirleyecekler /07 Ocak 2021 19:41

Belediye başkanını kurayla belirleyecekler

'Başkan Sensin' uygulamasıyla şehirde her ay kurayla belirlenecek bir kişinin 1 saatliğine belediye başkanı olacağı belirtildi.

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Nevşehir'in AKP'li Belediye Başkanı Rasim Arı, 'Başkan Sensin' uygulaması kapsamında, her ay yapılacak kurayla belirlenecek kişinin 1 saatliğine belediye başkanı olacağını söyledi.

Nevşehir Belediye Başkanı Arı, Türkiye genelinde dikkat çekecek bir uygulama başlatacaklarını duyurdu.

Arı, 'Başkan Sensin' uygulaması kapsamında, dileyen kişilerin 1 saatliğine belediye başkanı olmasını sağlayacaklarını ifade etti.

Arı, etkinlikle ilgili gelecek hafta açılacak web sitesi üzerinden başvuruların alınacağını belirterek "Her ay başvurusu alınanlar arasında kura çekilerek bir vatandaşımız bir saatliğine belediye başkanı olacak. O bir saatte, hukuka uygun bütün talimatları yerine getirilecek. İsteyen gelecek başkanlık yapacak, şeffaflığı ve beraber yönetmeyi göstermiş olacağız" diye konuştu.
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