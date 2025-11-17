Samanyolu Haber /Gündem / Belediye Başkanının kahvaltı masası! /17 Kasım 2025 10:34

Belediye Başkanının kahvaltı masası!

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, konuk olduğu kahvaltıdaki menünün zenginliği tepki çekti. Bunun üzerine açıklama yapan Arı, “Görüntüdeki kahvaltı, ne tarafımızca hazırlanan ne de tarafımızca paylaşılan bir şeydir. Misafir olarak davet edildiğimiz bir ortamdı” dedi.

SHABER3.COM

İYİ Partili Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'nın Kayseri'de lüks araçların satıldığı bir oto galeride yaptığı kahvaltıya ait görüntüler sosyal medyada büyük tepki topladı.

Pastırma ve jambon tabaklarının sofrayı boydan boya kapladığı kahvaltının gündem haline gelmesi üzerine Arı bir açıklama yaptı.

Cumhuriyet'de yer alan habere göre görüntülerde kahvaltıyı hazırlayan kişiye telefondaki kişi “Çabuk hazırla kahvaltıyı” diye sesleniyordu. Pastırma kesen bir kişi de kameraya dönüp “Başkanımız acıkmış” diyordu.

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, kahvaltıya ilişkin X’ten şu açıklamayı yaptı:

"Görüntüdeki kahvaltı, ne tarafımızca hazırlanan ne de tarafımızca paylaşılan bir şeydir.

Misafir olarak davet edildiğimiz bir ortamdı. İş yeri sahibiyle ilgili sosyal medya paylaşımlarına bakıldığında, kendisine gelen herkesi benzer şekilde ağırladığı açıkça görülmektedir.

Göreve geldiğimiz günden bu yana; sosyal, kültürel ya da ekonomik hiçbir ayrım gözetmeksizin davetlere icabet etmeye özen gösterdik. Bu, hem görev anlayışımızın hem de insani duruşumuzun doğal bir sonucudur.

Her zaman olduğu gibi bugün de kamu imkânlarını kişisel hayatımızda kullanmadık, kullanmayız. Bu konuda duruşumuz ve çizgimiz nettir.

Bu nedenle, vatandaşlarımızın yalnızca bir kare üzerinden değerlendirme yapmamasını; bizleri tanıyanların nasıl bir anlayışla hareket ettiğimizi zaten bildiğini ifade etmek isterim. Davet edildiğimiz her ortama da bugüne kadar olduğu gibi aynı nezaketle icabet etmeye devam edeceğiz."

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, 18 Ocak 2022'de AKP'den istifa etti. 24 Mart 2023'te İYİ Parti'ye katılan Arı, İYİ Parti adayı olarak girdiği 2024 yerel seçimlerini resmi sonuçlara göre yüzde 52 oy oranıyla yeniden kazandı ve Nevşehir Belediye Başkanı oldu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Belediye Başkanının kahvaltı masası! Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:13:38