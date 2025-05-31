Belediye başkanının oğlu silahla ateş açtı, AKP'li vekil devreye girip tutuklanmaktan kurtardı

HalkTV'de yer alan habere göre Kırıkkale’nin Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur’un oğlu Mahir Sungur, arkadaşıyla birlikte alkollü bir şekilde bindiği aracından çevreye ateş açtı. Gözaltına alınan Sungur için AKP Kırıkkale Milletvekili Mustafa Kaplan devreye girdi. Güvenlik güçlerine Sungur'un serbest bırakılması için baskı yapan Kaplan istediği sonucu alamadı. Milletvekili Kaplan, bu kez savcılık ve Adalet Bakanlığı üzerinden Sungur'u serbest bıraktırmaya çalıştı.









MİLLETVEKİLİNDEN SERBEST BIRAKIN BASKISI





ESKİ BAŞKAN İRTİKAPTAN TUTUKLANDI

Dün (30 Mayıs) akşam saatlerinde ilçenin en işlek semtlerinden olan Irmak Kenarı Mahallesi'nde silah sesleri duyuldu. Polise yapılan ihbar sonucunda olay yerine giden ekipler, beyaz bir aracı takip etmeye başladı. Araç içindeki iki kişi dur ihtarına uymadı. Kovalamacanın sonunda durdurulan araçtan inen iki kişinin aşırı alkollü olduğu belirlendi. Araç içinde bulunan ruhsatsız tabancaya da el konuldu.İlçe merkezinde ateş açıp alkollü araç kullanan iki kişinin kimlik tespitleri yapıldı. Kimlikleri belirlenen iki kişinin ilçenin belediye başkanı Ahmet Sungur'un oğlu Mahir Sungur ve arkadaşı Deniz Altuğ olduğu belirlendi. Gözaltına alınan iki kişi karakola götürülürken devreye AKP Kırıkkale Milletvekili Mustafa Kaplan girdi.Milletvekili Kaplan, güvenlik güçlerine Sungur ve Altuğ'un serbest bırakılmaları için baskı yaptı. İstediği sonucu alamayan Kaplan bu kez savcılığı aradı ve Adalet Bakanlığı yetkililerini devreye sokmaya çalıştı. Bu çabası da boşa çıkan Kaplan, gözaltına alınan Sungur ve Altuğ'un nezarette değil karakolda bulunan bir odada tutulmasını sağladı. Bugün, ifadeleri alınan Sungur ve Altuğ, serbest bırakıldı.Yahşihan ilçesi, hafta içinde yapılan operasyonla gündeme gelmişti. Önceki dönem MHP'li Osman Türkyılmaz'ın yönettiği ilçeyi 2024 yılındaki yerel seçimlerde AKP kazanmıştı. AKP'li başkan Sungur, 1 milyar liranın üzerinde kamu zararı olduğunu duyurmuştu. Bu hafta içinde yapılan operasyonda gözaltına alınan eski başkan Türkyılmaz, dört arkadaşıyla birlikte irtikap suçunu işledikleri iddiasıyla tutuklandı.