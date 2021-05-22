Belediye başkanıydı, çöp toplama işçisi oldu: Kirayı ödemek lazım

Eski belediye başkanı Ann-Sofie Hermansson, siyasi kariyeri noktalandıktan sonra temizlik işçisi olarak çalışmaya başladı.







Kamuya ait bir çöp toplama şirketinde çalışan Hermansson, Politico'ya yaptığı açıklamada; "İnsanlar bazen bana burada ne yapıyorsun diye soruyor, ancak bu benim için iyi bir çözüm" dedi ve ekledi; "Kirayı ödemek lazım".

Ann-Sofie Hermansson, belediye başkanlığı yaptı



Hermansson, mesaisi sırasında insanların sıklıkla kendisini tanıdığını ve siyaset konuşmak için durdurduğunu söyledi. Eski belediye başkanı, "En azından kimse bana kızgın değil. Siyasetçilik günlerime kıyasla güzel bir değişim" dedi.

Hermansson şimdilerde temizlik işçisi olarak çalışarak giderlerini karşılıyor







Stokholm'de bir süre bakan danışmanlığı yapan Hermansson daha sonra Göteborg'un belediye başkanı olmuştu. 2018 yılına kadar Goteborg Belediye Başkanlığı görevini yürüten 56 yaşındaki Hermansson genç yaşında babasının öğüdüyle aldığı geniş ticari araç ehliyetini seçtiği yeni yolda kullanıyor.





'Kirayı ödemem lazım'

“İnsanlar bazen bana burada ne işim olduğunu soruyor ama bu benim için iyi bir çözüm. Kirayı ödemem lazım" diyen Hermansson, günün sonunda epey yorgun olduğunu buna rağmen ama işini sevdiğini ve geceleri rahat uyuduğunu dile getirdi.





2018'de başarısız bir seçim kampanyası yürüten Hermansson, Sosyal Demokratlar tarafından daha sonra kızağa çekildi, ardından da siyasi kariyerini noktalamıştı.