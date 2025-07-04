Samanyolu Haber /Gündem / Belediye bütçesinden binlerce dolara mobilya almış; /04 Temmuz 2025 15:34

Belediye bütçesinden binlerce dolara mobilya almış;

AKP'li Melih Gökçek’in 29 Eylül 2017’de, görevden alınmadan sadece bir ay önce, 58 bin 50 TL (o günün Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası dolar kuruna göre yaklaşık 17 bin dolar) değerinde yedi kalem ev mobilyası alımı için onay verdiği ortaya çıktı.

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Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne ait Dikmen’deki Belediye Başkanlığı Konutu’nun satışı kararı alınırken, eski başkan Melih Gökçek’in konutta kullandığı mobilyaların belediye bütçesiyle alındığı ortaya çıktı. Söz konusu skandal, belediyenin 31 Mart 2019’da CHP yönetimine geçmesiyle eski dosyaların incelenmesi sırasında gün yüzüne çıktı.

BirGün Gazetesi’nin haberine göre, Melih Gökçek’in 29 Eylül 2017’de, görevden alınmadan sadece bir ay önce, 58 bin 50 TL değerinde yedi kalem ev mobilyası alımı için onay verdiği belirlendi.

EŞYALARIN YERİ TESPİT EDİLEMEDİ
Gökçek, görevinden ayrıldıktan sonra iki ay içinde boşaltması gereken dubleks konutta mülk sahibi gibi oturmaya devam etmişti. Ancak, görevden ayrılmasının ardından yapılan demirbaş incelemesinde, bu mobilyaların yeri tespit edilemedi.

MOBİLYALARI EŞİ SEÇTİ
Belediye, mobilyaların akıbetini araştırmak için soruşturma başlattı. İncelemeler sonucunda, mobilyaların Gökçek’in evi için alındığı ve Nevin Gökçek’in bizzat firmaya giderek mobilyaları seçtiği ortaya çıktı.

GÖKÇEK’E SUÇ DUYURUSU
İddialar üzerine Teftiş Kurulu görevlendirildi ve Melih Gökçek hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Ancak İçişleri Bakanlığı tarafından görevlendirilen mülkiye müfettişi, Melih Gökçek ve Nevin Gökçek’in ifadesini almadan soruşturmayı sonuçlandırdı. Olayı ortaya çıkaran belediye personelinin tespitlerine rağmen “işleme konulmama” kararı verilerek dosya kapatıldı.
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