Belediye CHP'ye geçince Hamiye suyu 'kesildi'

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "8-10 kurumun 'Hamidiye Su' almayın talimatını biliyorum" çıkışı sonrası ilk resmi açıklama THY'nin iştirak şirketi Turkish Ground Services'tan (TGS) geldi. TGS, İBB'ye ait su markası Hamidiye ile anlaşmasını sonlandırdığını duyururken, suyun Hamidiye yerine başka bir firmadan tedarik edileceğini belirtti.





Airport Haber'de yer alan bilgilere göre, Turkish Ground Services firmasından yapılan duyuru ile İBB'ye bağlı iştiraklerden biri olan Hamidiye marka su alımının durdurulduğu belirtildi. TGS'den gönderilen duyuruda, 30 Eylül (bugün) itibariyle personel içme suyu alımı yapılan Hamidiye A.Ş ile sözleşmenin sona erdiği bugünden itibaren Sırma Grup İçecek ve Sanayi Tic. AŞ ile devam edileceği vurgulandı.





Şimdiye kadar THY uçaklarında bardak su olarak Hamidiye, şişe su olarak ise Sırma marka sular kullanılıyordu. Benzer kararın THY için verilip verilmeyeceği henüz netlik kazanmadı.





Belediyenin personelinin maaşının yattığı kamu bankası su alımını durdurmuştu





İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ay başında bir meclis oturumunda, “8-10 kurumun 'Hamidiye Su' almayın talimatını biliyorum. Bir kamu bankası da var. Kamunun bir bankasının nasıl böyle bir talimatı olur?” demişti. İmamoğlu'nun bu tepkisi sonrası, Hamidiye Su A.Ş.'ye birçok kurum ve kuruluş tarafından gizli ambargo uygulandığı iddiası ortaya atılmıştı.





Bugüne dek bardak, şişe ve damacana su ihtiyacını İBB şirketi Hamidiye Su A.Ş.'den karşılayan başta kamu kurumları olmak üzere birçok kuruluşun, İBB yönetiminin AKP'den CHP'ye geçmesinin ardından alımlarını durduğu iddiası ortaya atılmıştı.





Su alımını durduran kamu kurumları arasında bir kamu bankasının da olduğu belirtilmişti. İBB'nin satışını yaptığı suyu almama kararı alan kamu bankasının, belediyenin 84 bin 500 personelinin maaşının yattığı banka olduğu da iddia edilmişti.





İBB'ye ait Hamidiye Su'ya kurumlar tarafından uygulanan gizli ambargoya tepki gösteren CHP'li İBB Meclis Üyesi Fidan Aslan Eroğlu, “Görevi halka hizmet üretmek olan kamu kurumlarının, halka ait bir kurum olan İBB'nin 'Hamidiye Su'dan su almayın' talimatı vermesi yine kamuya zarardır. İstanbullunun kaynaklarını eksiltme yönünde bir talimattır. Hamidiye Su İstanbulluların malıdır” demişti.