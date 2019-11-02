Samanyolu Haber /Gündem / Belediye Cübbeli Ahmet' Hoca'nın dünürünün kaçak villası için yıkım kararı aldı, kaymakam durdurdu /02 Kasım 2019 11:43

Belediye Cübbeli Ahmet' Hoca'nın dünürünün kaçak villası için yıkım kararı aldı, kaymakam durdurdu

İBB'ye bağlı Boğaziçi İmar Müdürlüğü, Cübbeli Ahmet'in dünürüne ait kaçak villa inşaatı için yıkım kararı alırken; Üsküdar Kaymakamlığı ise yıkımı durdurma kararı aldı.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı Boğaziçi İmar Müdürlüğü, Cübbeli Ahmet Hoca'nın dünürü Palazoğlu Ailesi’ne ait Üsküdar Çengelköy’deki kaçak villa inşaatı için yıkım kararı aldı. İBB'nin kararının ardından Üsküdar Kaymakamlığı ise yıkımı durdurma kararı aldı. Bunun üzerine İBB'nin, yıkımı durdurma kararına karşı Üsküdar Kaymakamlığı’na dava açtığı öğrenildi.

Eylül ayında derin hafriyat nedeniyle kısmen yıkım yapabilen İBB ekipleri, 21 Ekim'de Boğaziçi sınırları içinde bulunan parsellerdeki kaçak inşaata tekrar yıkım için gitti. Ancak Üsküdar Kaymakamlığı'nın yıkımı durdurma kararı aldığı, İBB'nin de yıkımı durdurma kararına karşı Üsküdar Kaymakamlığı'na dava açtığı ortaya çıktı.

İBB'ye bağlı Boğaziçi İmar Müdürlüğü'nün yetkilerinin elinden alınması bir süredir gündemdeyken; Cübbeli Ahmet Hoca'nın dünürü ve Erdoğan’a yakın olan aileye ait kaçak villanın yıkımının durdurulması, "İBB’nin yetkilerinin bunun için mi kaldırılmak istendiği" sorusunu akıllara getirdi.

ERDOĞAN’A YAKIN İSİMLER

Sözcü’den Özlem Güvemli’nin haberine göre Cübbeli'nin dünürü Esat Palazoğlu ve ağabeyi Muhittin Palazoğlu  AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'na oldukça yakın isimler.
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