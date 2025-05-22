Samanyolu Haber /Gündem / ‘Belediye hacizlik oldu’ dedi: Borç AKP’li Hilmi Türkmen’in kendi dönemine ait çıktı /22 Mayıs 2025 16:24

‘Belediye hacizlik oldu’ dedi: Borç AKP’li Hilmi Türkmen’in kendi dönemine ait çıktı

AKP'li eski Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, CHP'li Üsküdar Belediyesi'nin hacizlik olduğunu duyurdu. Belediye ise hacze neden olan borçlanmanın Türkmen dönemine ait olduğunu açıkladı.

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Üsküdar Belediyesi, AKP’li eski Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen’in, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Üsküdar Belediyesi’nin “hacizlik olduğunu” söylemesi üzerine açıklama yaptı. Belediye iddiaya konu borcun Türkmen’in belediye başkanlığı yaptığı döneme ait olduğunu ve ödeme protokolünün yapıldığını açıkladı.

31 Mart 2024’te yapılan seçimlerde Üsküdar, uzun yıllar sonra yeniden CHP’ye geçerken, AKP’li eski Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, CHP adayı Sinem Dedetaş’ın gerisinde kalmıştı. Seçim sonrası yaptığı paylaşımlar ile Üsküdar Belediyesi’ne yönelik ağır ithamlarda bulunan Türkmen, bugünkü paylaşımı ile belediyenin borçları nedeniyle haczedildiğini ileri sürdü

Borç AKP Dönemine Ait Çıktı

Türkmen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Sonunda bu da oldu ve ne yazık ki Üsküdar Belediyesi’ne haciz geldi” ifadelerini kullanırken, belediyeyi teslim ettiklerinde Üsküdar’ın İstanbul’un en az borcu olan belediyesi olduğunu öne sürdü.

Türkmen’in açıklamalarına Üsküdar Belediyesi’nden yanıt geldi. Belediyeden yapılan açıklamada, “Haciz memurlarının belediyeye gelişi doğrudur ancak borç 2022 yılında, yani önceki yönetim döneminde yapılmış bir sözleşmeye dayanmaktadır” denildi.

Belediye açıklamasında, borcun 5 milyon 400 bin TL olduğu ve ilgili firma ile yapılan görüşmeler sonucunda ödemenin 4 taksitte yapılmasının kararlaştırıldığı ifade edildi. Ödemelerin 23 Mayıs Cuma günü başlayacağı ve hukuka uygun bir protokol imzalandığı belirtildi.
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