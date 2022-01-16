Samanyolu Haber /Gündem / Belediye işçisini darp eden AKP'li başkana hapis talebi /16 Ocak 2022 14:48

Belediye işçisini darp eden AKP'li başkana hapis talebi

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinin AKP'li Belediye Başkanı Hikmet Ata hakkında, bir işçiyi darp ettiği iddiasıya bir yıl 6 ay hapis cezası istemiyle dava açıldı.

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Belediye çalışanı Ahmet Açar’ı darp etmekle suçlanan Tekirdağ Marmaraereğlisi Belediye Başkanı Hikmet Ata hakkında bir yıl 6 ay hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Cumhuriyet'in haberine göre Marmaraereğlisi Belediyesi’nin garajında görev yapan Ali Açar, 30 Temmuz 2021 tarihinde, Belediye Başkanı Hikmet Ata’nın ‘çalışmadığı’ iddiasıyla kendisini darp ettiğini iddia etmişti. Darp raporu alan Açar, jandarmaya giderek Ata’dan şikayetçi olmuştu.

Marmaraereğlisi Cumhuriyet Savcılığı, AKP’li Başkan Ata hakkında, ‘kamu görevlisinin sahip olduğu nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle basit yaralama’ suçundan 1 yıl 6 ay hapis istemiyle iddianame hazırladı.

İDDİANAMENİN AYRINTISI BELLİ OLDU
Marmaraereğlisi Sulh Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, Açar’ın olayın ardından verdiği ifadede, olay günü Yeniçiftlik Belediye garajında mesaiye başladığını, daha sonra garaja belediye başkanı Hikmet Ata'nın geldiğini, odada kendilerinin oturur vaziyette gördüğünü, kendisini el işareti ile yanına çağırdığını, kendisinin de ‘Buyurun Başkanım’ diyerek yanına gittiğinde sol alt dudağına yumruk attığını, daha sonra kendi imkanları ile hastaneye gittiğini söylediği aktarıldı.

İddianamede, Hikmet Ata'nın da savcılıkta alınan ifadesinde, olay günü Yeniçiftlik Belediye garajına gittiğinde garaj çalışanlarını odada yatar vaziyette gördüğünü, kendisinin de neden yattıklarını sorduğunu, onların da ayağa kalkıp işlerine döndüğünü, herhangi bir darp eyleminin yaşanmadığını iddia ettiği belirtildi.
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