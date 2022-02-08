Samanyolu Haber /Gündem / Belediye önünde toplanan taksiciler zamlara tepki gösterdi /08 Şubat 2022 22:37

Belediye önünde toplanan taksiciler zamlara tepki gösterdi

Akaryakıta üst üste gelen zamlar sonrası zor durumda olan taksici esnafı yaşanan duruma tepki gösterdi. Akaryakıt zamlarını protesto için Gebze'de konvoy oluşturan ve UKOME'nin taksi ücretlerine zam yapmasını isteyen taksiciler, kent merkezinde yaptıkları konvoyun ardından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı önünde toplandı.

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Evrensel'de yer alan ve Hasret Gültekin Kozan imzası taşıyan habere göre Gebze'de taksiciler akaryakıt zamlarını protesto için konvoy oluşturdu. UKOME'nin taksi ücretlerine zam yapmasını isteyen taksiciler, kent merkezinde yaptıkları konvoyun ardından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı önünde toplandı.

Taksicilerin protestosuna yoldan geçen vatandaş da kornalarına basarak destek verdi. Gebze'de bulunan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) önünde halaylar çeken taksiciler, "Bu daha başlangıç mücadeleye devam", "UKOME zam istiyoruz" ve "UKOME şaşırma sabrımızı taşırma" sloganları attı.

"BU ÇARKI DÖNDEREMİYORUZ"

UKOME'nin 50 kuruş zam yapmak istediğini söyleyen bir taksici, yapılan toplantıların kendileri adına olumlu sonuçlanmasını istediklerini belirterek, "50 kuruş zam yapmak istiyorlar, bu bizi kurtarmaz. Artık tıkanma noktasına geldik, bu çarkı dönderemiyoruz. Sesimizi duyurmak istiyoruz. Cuma gününe kadar esnafın belini daha fazla bükmeden orta yolu bulun, imzaları atın diyoruz" dedi.
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