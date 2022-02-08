Belediye önünde toplanan taksiciler zamlara tepki gösterdi

"BU ÇARKI DÖNDEREMİYORUZ"





Gebze'de taksiciler akaryakıt zamlarını protesto için konvoy oluşturdu. UKOME'nin taksi ücretlerine zam yapmasını isteyen taksiciler, kent merkezinde yaptıkları konvoyun ardından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı önünde toplandı.Taksicilerin protestosuna yoldan geçen vatandaş da kornalarına basarak destek verdi. Gebze'de bulunan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) önünde halaylar çeken taksiciler, "Bu daha başlangıç mücadeleye devam", "UKOME zam istiyoruz" ve "UKOME şaşırma sabrımızı taşırma" sloganları attı.UKOME'nin 50 kuruş zam yapmak istediğini söyleyen bir taksici, yapılan toplantıların kendileri adına olumlu sonuçlanmasını istediklerini belirterek, "50 kuruş zam yapmak istiyorlar, bu bizi kurtarmaz. Artık tıkanma noktasına geldik, bu çarkı dönderemiyoruz. Sesimizi duyurmak istiyoruz. Cuma gününe kadar esnafın belini daha fazla bükmeden orta yolu bulun, imzaları atın diyoruz" dedi.