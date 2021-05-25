Belediye personelinden skandal video: Alın ulan size koli

AKP’li Başakşehir Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nde görev yapan Fatma Yüksel’in, yardıma muhtaç vatandaşlar ile dalga geçtiği videosu sosyal medyada büyük tepki gördü.





Video, kadın personelin gülerek “Bismillahirrahmanirrahim” demesiyle başlıyor. Ardından Mustafa Kemal Atatürk’ün Gençliğe Hitabe metnini değiştirerek, “Ey Türk gençliği, naber?” diyerek dalga geçtiği görülüyor. Belediyeden yapılan açıklamada, Fatma Yüksel isimli çalışanın işine son verildiği ve hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi.





YARDIMA MUHTAÇLARLA DALGA GEÇİYOR





Yardıma muhtaç vatandaşlar ile alay eden Fatma Yüksel isimli şahsın sözleri şöyle:





* Bismillahirrahmanirrahim. Ey Türk gençliği, naber? Lütfen işimizi ciddi yapalım. Birinci vazifen, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nde çalışıp önce genel talepleri almak. Dünya kadar gelen talepler Fatma, Sevgi… tarafından Excel’e aktarılıp İlyas Aslan tarafından teker teker küfürle beraber kontrol edildikten sonra bir liste oluşturulup ekip arkadaşlarına vermektir.





* Evet arkadaşlar, gençler bu bizim en önemli vazifemizdir. Herkese koli vermek. Koli, koli diye ağlayanlara ‘alın ulan kolinizi’ demektir birinci vazifemiz. İkinci vazifemiz yaşlı, hasta, engelli vatandaşlarımıza, telefon açıp ağlayanlara hatır gönüllerini almaktır.





* Üçüncü vazifemiz, sıcak yemek. Evinde yemek yapamayan teyze ve amcalara Kamil tarafından tespit yapıldıktan sonra sıcak yemek uygun görülüp Ramazan’da açlara sıcak yemek vermektir.









* Ey Türk istikbalinin evlatları, Ey Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nün fedaileri İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi vazifeni en iyi şekilde yerine getirmek, boynunun borcudur. Bugün 23 Nisan hep neşeyle doluyor insan. Evet sevgili arkadaşlarım şimdi kendi vaatlerime geçeceğim; Bugün bu koltukta oturuyorum…”





“BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ İŞ AKDİNE SON VERDİ”





Olayın ortaya çıkmasından sonra Başakşehir Belediyesi bir açıklama yaparak, Fatma Yüksel’in işine son verildiğini duyurdu:





* Olayın ortaya çıkması üzerine Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu'nun talimatıyla acilen harekete geçildi. İlk olarak Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü personeli Fatma Yüksel'in iş akdine aynı gün son verildi.





* Personelin alınan savunması ve yapılan araştırmanın ardından personelin bir süredir psikolojik tedavi gördüğü tespit edildi. Bu üzücü olayın personelin içinde bulunduğu psikolojik durumu istismar ederek organize edildiği anlaşılmıştır.





* İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızı kasten aşağılayan bu organize plana karışanlar hakkında ilgili adli mercilerden bilgi alınarak hukuki süreç başlatılmıştır. Videoda metin okuyan, okunan metni okuyanın eline tutuşturan, videoyu çeken ve sosyal medyada bazı hesaplarla birlikte yerel haber sitelerine servis eden personeller hakkında kurum içi soruşturma başlatılmış, hepsinin işine son verilmiştir. Bu suça iştirak eden personeller hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştur.”