Belediyede skandal

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Denizli İl Başkanı Necip Filiz ile ailesinin villalarının bulunduğu Denizli-Antalya yolu Cankurtaran mevkiine kavşak yapılıyor.





Cumhuriyet’in haberine göre İyi Parti Denizli Millletvekili Yasin Öztürk, kavşağın il başkanı ve ailesinin villaları için yapıldığını söyledi.





İki kavşak arasında 3 bin 500 metre mesafe olması şartına uyulmadığına dikkati çeken Öztürk, “Kişiye özel kavşak yapılıyor. Kamunun kaynakları kişiye özel harcanıyor.” dedi.







KONU MECLİS’E TAŞINDI





Yasin Öztürk, söz konsu bölgede iki kavşak arasında bin 900 metre olduğuna işaret etti.





İnşaat alanına gittiğini anlatan Öztürk, “Oradakilere ‘ne yapıyorsunuz ?’ dedim. ‘Geri dönüş kavşağı yapıyoruz’ dediler. ‘Peki burası uygun mu?’ diye sordum. Kişiye özel olduğunu belirttim. Oradakiler de bana, ‘AKP il başkanının ve ailesinin villaları var. O sebeple kavşağı yapıyoruz’ dediler. Ben de inceledim ve teyit ettim. Orada AKP İl Başkanı ve ailesinin villaları var.” diye konuştu.