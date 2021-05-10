Samanyolu Haber /Gündem / Belediyeden AKP'lilere tahsis edilen araçların listesi ortaya çıktı /10 Mayıs 2021 13:36

Belediyeden AKP'lilere tahsis edilen araçların listesi ortaya çıktı

Gazeteci Murat Ağırel, daha önce köşesinde yazdığı, geçmiş dönemde İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından kiralanan araçların AK Parti'de kimlere tahsis edildiğine dair listeyi paylaştı.

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Yeniçağ gazetesi yazarı Murat Ağırel, daha önce köşesinde yazdığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından kiralanan ancak Beştepe tarafından kullanılmasına ilişkin AK Parti’den gelen cevap ve düzeltmeye ilişkin olarak, “Cevap ve düzeltmenin bir düzeltmeye ihtiyacı var.” dedi.

Murat Ağırel, bugünkü "AKP'nin cevap ve düzeltmesine bir cevap düzeltme de benden!.." başlıklı yazısında şunları kaydetti:

"Güneş balçıkla sıvanamasa da AKP, avukatı Muammer Cemaloğlu aracılığı ile bir cevap ve düzeltme göndererek gerçeklerin üstünü inkar yoluyla kapatma gayretine girişti. Herhangi bir mahkeme kararı olmamasına rağmen AKP'nin cevap ve düzeltmesini "cevap hakkına saygı" ilkemiz gereği köşemizde yayınladık.
Ancak, "Adalet ve Kalkınma Partisi'nin hiçbir birim, organ ve kademesine haberde iddia olunan şekilde araç tahsis edilmesi söz konusu değildir" denilen cevap ve düzeltmenin bir düzeltmeye ihtiyacı olduğunu görünce İBB tarafından kiralanıp AKP'ye tahsis edilmiş araçların listesini yayınlamam kaçınılmaz oldu. Buyrun; inceleyin, araştırın...Yapacak bir düzeltmeniz, verecek bir cevabınız varsa onu da bu sütunlarda yayınlamaya hazırım."
Ağırel, yazısında geçmiş dönem İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından kiralanan araçların AK Parti'de kimlere tahsis edildiğine dair bir de liste paylaştı. 

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