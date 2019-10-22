Belediyeden atılan işçiler konuştu

AK Parti’li İstanbul Üsküdar Belediyesi’ndeki işlerine son verilen işçiler, belediye önünde eylem yaptı. “Bizi mağdur edenler bizim seçtiklerimizdir” diyen işçiler, işlerine geri dönmek istediklerini söyledi.



‘İŞİMİZİ GERİ İSTİYORUZ’





Üsküdar Belediyesi’nde çalışan 150 işçinin işine 23 Ağustos’ta son verildi. Bunun üzerine işçiler belediye binası önünde eylem yaptı. Üsküdar Belediyesi Başkanına seslenen Emre Öztürk adlı işçi, işe geri dönmek istediklerini söyledi. Öztürk, şu ifadeleri kullandı: “Üsküdar Belediyesi çıksın gerçek rakamı açıklasın. Burada 5-10 işçi yok. Yüzden fazla işçi var. Eğer dürüstseniz bu listeyi açıklarsınız o zaman gerçeği ortaya çıkar. Eğer adaletten yanaysanız. Biz burada Üsküdar Belediyesi önünde hakkımızı arıyoruz. Biz Ataşehir ve Maltepe Belediyelerin de atılan işçilerin yanındayız. Bugün biraz daha güçlüyüz.”





Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen’e ulaşmak istediklerini ancak ulaşamadıklarını söyleyen işçilerden Eyüp Menteş ise şunları söyledi: “Neden mi işimizi geri istiyoruz? Çünkü haklıyız. Belediye başkanına göre işten çıkan yok demişti. Biz sabahlara kadar çalışan insanlardık. Ataşehir ve Maltepe’de işten çıkarılan arkadaşlarımızın yanındayız. Üsküdar Belediyesi, işçileri AKP ve CHP demeden keyfi bir tutumla işten çıkarıyor. Şimdi kimse partilerin arkasında durmanızı beklemesin. Hilmi Türkmen’e soruyorum: Sizde vicdan adalet yok mu? Kapıya koyduğun işçileri geri alın. Ekmek kavgamızı kazanana kadar vazgeçmeyeceğiz. Zafer direnen emekçinin olacak. İşimizi geri istiyoruz” diye konuştu.





‘PARTİNİN İŞİNİ BİZE YAPTIRDILAR’





Ercan Yılmaz adlı işçi de iki ayı aşkındır işten çıkarıldığını belirtti. Haksız yere sadece bir telefonla işten çıkardığını ifade eden Yılmaz, “Birilerinin iki dudağı arasında çıkan sözlere göre yaşıyoruz ya da çocuklarımıza ve evimize ekmek götürüyoruz. Arkadaşlarımız gelemiyor çünkü tehdit ediliyor. Devlet biziz millet biziz iki yıl bütün partinin işini bize yaptırdılar. Sesimizi çıkaramadık çünkü adalet yoktu. Bugün ülkede kravatlı eşkiyalar var. Banka hortumlamadık bankamatik memuru da değiliz. CHP’ye seslendik duymadı. Yılmaz Bayat da bizi duymadı. Ankara’dan İstanbul’a Adalet için yürüyen değerli büyüğümüz Kılıçdaroğlu’nu yanımıza gelmesini istiyoruz buraya davet ediyoruz. Herkesin vicdanına sesleniyorum” dedi.





Ataşehir Belediyesi tarafından işten çıkarılan bir işçi de Üsküdar’daki işçilerin eyleminde yer aldı. İsminin Melike olduğunu söyleyen işçi, “Ataşehir Belediyesi’nde hiçbir gerekçe gösterilmeden işten çıkarıldım. Burası AKP’li belediye ama biz CHP Belediyesi tarafından işten çıkarıldık. Direnmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

‘EMEK EN YÜCE DEĞERDİR’





İşten çıkarılan işçilerin avukatlığını yapan Onur Cingir ise şunları söyledi: “Arkadaşlarımın işlerine dönmeleri için elimden gelen yapacağım. ‘Dışarda insanlar zor durumda. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın, emek en yüce değerdir’ anlayışına sahip olunmaması kabul edilemez. Bizi işten çıkardılar ama kendi yandaşlarını aldılar. Madem fazlalık vardı niye aldınız? Demek ki kendi adamlarına yer açmaları gerekiyordu ve öyle de yaptılar.”