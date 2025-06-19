Samanyolu Haber /Gündem / Belediyeler artık öğrenci yurdu açamayacak: Ruhsat yetkisi bakanlıklara geçti /19 Haziran 2025 16:21

Belediyeler artık öğrenci yurdu açamayacak: Ruhsat yetkisi bakanlıklara geçti

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen teklifle birlikte belediyelerin yetkilerine bir tırpan daha vuruldu. Belediyelerin öğrenci yurtlarına ruhsat verme ve yurt açma yetkisi kaldırıldı. Yetki artık Milli Eğitim ile Gençlik ve Spor Bakanlıklarında olacak.

SHABER3.COM

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda dün tamamlanan görüşmelerin ardından kabul edilen "Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"yle, belediyelerin öğrenci yurtları üzerindeki yetkileri önemli ölçüde sınırlandırıldı. Yeni düzenlemeye göre, öğrencilere özel barınma hizmeti sunan kurumların açılması ve işletilmesiyle ilgili ruhsatlandırma süreci belediyelerin elinden alındı.

Kabul edilen düzenlemeyle, Büyükşehir Belediyesi Kanunu, Belediye Kanunu ve İl Özel İdaresi Kanunu'nda yer alan izin ve ruhsat hükümleri, öğrencilere özel barınma hizmeti veren kurumlar için artık geçerli olmayacak. Bu kurumlara ilişkin tüm izin ve ruhsat işlemleri merkezi yönetim kontrolüne bırakıldı.

YETKİ BAKANLIKLARDA

Yeni sisteme göre, ortaokul ve lise düzeyindeki özel yurtlar için izin ve ruhsatlandırma yetkisi Milli Eğitim Bakanlığı'na, üniversite düzeyindekiler için ise Gençlik ve Spor Bakanlığı'na verildi. Her iki bakanlık da bu yetkilerini valilikler aracılığıyla kullanabilecek. Uygulama detayları ise çıkarılacak yönetmeliklerle netleşecek.

ONAY GEREKLİ

Yasa değişikliğiyle birlikte belediyelerin doğrudan öğrenci yurdu açmasının da önü kesildi. Belediyeler, artık ancak ilgili bakanlıkların onayıyla bu alanda faaliyette bulunabilecek. Bakanlıklardan onay alınamaması durumunda belediyelerin açmak istediği yurtlar hayata geçirilemeyecek.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Belediyeler artık öğrenci yurdu açamayacak: Ruhsat yetkisi... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
19:28:54