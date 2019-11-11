Belediyelerin 12 milyarını AKP dağıtacak

Yerel yönetimlere kredi desteği sağlayan, belediyelerin altyapı yatırımlarını destekleyen İller Bankası'nın (İlbank) sermaye tavanının 18 milyar liradan 30 milyar liraya çıkarılması muhalif partilerin yönettiği belediyelerde endişeye yol açtı. İller Bankası, sermaye artışı için gereken 12 milyar liranın tamamına yakınını iktidar, muhalefet fark etmeksizin tüm partilerin yönetimindeki belediyelerin bütçe payından kesinti yaparak toplayacak. Ancak, toplanan paranın hangi belediyelere aktarılacağına, AKP'nin atadığı banka yönetimi karar verecek. CHP Başkan Yardımcısı Seyit Torun, bütün belediyelerden eşit toplanan kaynakların bugüne kadar adil dağıtılmadığını söyledi. Torun, iktidarın böyle bir adım atması halinde kabul etmeyeceklerini söyledi.





30 MİLYAR TL'YE ÇIKTI





Sözcü'nün haberine göre, İller Bankası sermayesi cuma günü yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla 30 milyar liraya çıkarıldı. 12 milyar liralık sermaye artış kararının, daha önce belirlenen sermaye tavanına ulaşılmış olması nedeniyle alındığı, alınan bu kararla belediyelerden sermaye için yapılan kesintilerin devamının sağlandığı öğrenildi. Bankanın sermayesi en son 2014 yerel seçimlerin hemen öncesinde yüzde 100 artışla 18 milyar liraya çıkarılmıştı.



