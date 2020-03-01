Belediyelerin bir yetkisine daha sınırlama getirildi

"Kurumlar Arası Geçici Görevlendirme Yönetmeliği"nde değişiklik yapan Cumhurbaşkanlığı kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.





Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın haberine göre, belediyeler isterlerse personelini başka yerlere geçici görevlendirme ile gönderebiliyordu. Dün yapılan değişiklik ile yükseköğretim kurumları, il özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşları ile bunların kurdukları birlik, müessese, işletme, bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar yönetmelik kapsamından çıkarıldı.





Geçici görevlendirmeye şart getirildi. Bundan böyle belediyelerin personeli geçici görevlendirme ile gönderebilmesi için görevlendirmenin yapılacağı kadro veya pozisyonun statüsüyle geçici görevlendirilecek pesonelin statüsünün aynı olması gerekecek.





Öte yandan sözleşmeli personel ve iş mevzuatına tabi personel istihdam eden kurumlar, farklı statülerdeki personeli de görevlendirebilecek. Şu ana kadar yapılmış olan yönetmeliğe aykırı geçici görevlendirmeler ise en geç bir ay içerisinde sonlandırılacak.