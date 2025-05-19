Samanyolu Haber /Gündem / Belediyelerin elinden bir yetki daha alınıp bakanlığa verilecek /19 Mayıs 2025 17:34

Belediyelerin elinden bir yetki daha alınıp bakanlığa verilecek

İktidar, belediyelere ait yetkileri bir bir elinden almaya devam ediyor. Yeni hazırlanan taslağa göre toptancı hallerinin kuruluş izni belediyelerden alınarak Ticaret Bakanlığı’na devredilecek.

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İktidara yakınlığıyla bilinen Türkiye gazetesinin haberine göre belediyelerin sorumluluk alanındaki işlerinden biri daha bakanlıklara devredildi.

Ticaret Bakanlığı, sebze ve meyve ticaretine ilişkin yeni bir düzenleme hazırlığında. Taslağa göre toptancı hallerinin kurulmasına ilişkin izin belediyelerden alınarak, Ticaret Bakanlığı’na veriliyor.

Toptancı hallerinin yönetiminden ürün satış ve sevkiyat süreçlerine kadar birçok alanda köklü değişiklikler öngörülüyor.

Ancak bu adım, belediyelerin ekonomik ve idari yetkilerinin bir kısmını kaybetmesi olarak değerlendiriliyor.

NE OLMUŞTU?

AKP İktidarının özellikle yerel seçimlerde kötü sonuçlar almasıyla beraber, belediyelere ait bazı görev ve sorumlulukların bakanlıklara devredildiği çeşitli olaylar yaşanmıştı:

İşte bu kapsamda öne çıkan bazı gelişmeler:

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından uzun yıllar işletilen Kız Kulesi, Galata Kulesi, saraylar ve diğer tarihi eserlerin yönetimi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na devredildi.

Ayrıca, Boğazlar ve Adalar’ın imar yetkileri de İBB’den alınarak aynı bakanlığa bağlandı.

İzmir’de kentsel dönüşüm projeleri Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından üstlenildi.

Otel ve turizm tesislerinin yangın denetim yetkisi, belediyelerden alınarak Kültür ve Turizm Bakanlığı’na devredildi.
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