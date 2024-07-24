Belediyenin eski dediği görüntüler yeni çıktı: İşkence ile alınan köpeğe ulaşılamıyor

Gerçek Gündem'den Tuğba Özer'in haberine göre AKP’li Arnavutköy Belediyesi, sokak köpeklerinin barınaklara alınması ve 'ötanazi' adı altında öldürülmesinin yolunu açan “Hayvanları Koruma Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” henüz TBMM Tarım Orman ve Köy işleri Komisyonu’na bile gelmeden köpekleri sokaklardan toplamaya başladı.



Belediye görevlileri tarafından bir köpeğinin zorla araca bindirildiği görüntüler dün sosyal medyada büyük tepki toplamıştı. Gerçek Gündem’in ulaştığı Arnavutköy Belediyesi, söz konusu videonun eski tarihli olduğunu, dezenformasyon içerdiğini, son dönemde toplama yapılmadığını ve geçmişte toplanan köpeklerin de İBB’ye ait barınağa götürüldüğü öne sürülmüştü.



Gerçek Gündem videoyu çeken vatandaşa ulaştı ve belediyenin söylediğinin aksine videonun 16 Temmuz’da yani komisyon toplanmadan bir gün önce Hadımköy mahallesinde çekildiği ortaya çıktı.



KÖPEĞİN SAHİBİ BARINAKLARDA BULAMADI



İsminin 'Pera' olduğunun öğrenildiği köpeğin alındığı videoyu çeken M.D isimli vatandaş, “Video tam olarak 16 Temmuz Salı günü 14:41’de çekildi. Köpek sitemizin köpeği, burada onu besleyen bir sahibi de var ve köpek kısır, son derece uysal bir köpek. Sahibinin söylediğine göre köpeğin kayıtlı çipi yok ama eski tarz hayvan kimliklerinden varmış. Şikayet üzerine geldiklerini söylediler, engel olmaya çalışıp şikayet tutanağı vs. gibi bir şey göstermelerini istedim, bunun üzerine bana ‘sahibi misin kardeşim sanane’ gibi laflar edip, umursamadan köpeği boynundan çekiştirmeye devam ettiler. O sırada köpeği besleyen diğer ailenin fertleri de ‘bu köpeğin sahibi biziz götüremezsiniz’ diye bağırıyorlardı. Ancak hiçbir şekilde umursamadılar. Videoda tam çıkmadı ama çalışanlar köpeği alırken ağzını kanattı, zaten araca koyma biçimlerinden de belli ne kadar canice davrandıkları. Aynı şekilde siteden o gün iki köpek daha almışlar. Köpeğin sahibi olaydan sonra birkaç gün boyunca barınak barınak dolaşıp her yerde aramasına rağmen maalesef köpeği bulamadı” diye konuştu.



Tepkilere rağmen belediyeden konuya dair resmi bir açıklama henüz yapılmadı.