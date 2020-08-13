Samanyolu Haber /Gündem / Belediyeye alınacak personeli MHP seçecek /13 Ağustos 2020 20:22

Belediyeye alınacak personeli MHP seçecek

Aydın'ın Söke ilçesinde MHP İlçe Başkanlığı tarafından partililere gönderilen SMS mesajında, okullarda görevlendirmek üzere temizlik personeli alınacağı duyuruldu. Mesajda işe başvurmak isteyenlerin parti teşkilatına gelmeleri istendi.

SHABER3.COM

MHP Söke İlçe Başkanlığı tarafından partililere gönderilen mesajda, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda temizlik görevlisi olarak çalıştırılacak kişilerin alınacağı bildirildi. İş başvurusu yapmak isteyenlerin MHP Söke İlçe Başkanlığına müracaat etmesi istendi.

"TÜRKİYE'NİN NEDEN BU HALE GELDİĞİNİN GÖSTERGESİ"

Mesajı sosyal medya hesabından duyuran İYİ Parti Söke İlçe Başkanı Çağlar Çelikez, “Türkiye'nin neden bu hale geldiğinin göstergesi mesaj. Milli Eğitim’e alınacak elemanlar için müracaat adresi MHP İlce Merkezi gösteriliyor. Ne zamandan beri iş müracaat adresi parti teşkilatları oldu? Sayın Söke Kaymakamı ve Milli Eğitim müdürlüğünden bu konuda açıklama bekliyoruz” dedi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Belediyeye alınacak personeli MHP seçecek Sonraki Haber >>

Bakan pes dedirtti: Dolar BMW, Mercedes'e binenin derdi, vatandaşın böyle derdi yok

Bakan pes dedirtti: Dolar BMW, Mercedes'e binenin derdi, vatandaşın böyle derdi yok

Disney stüdyolarına yıldırım düşme anı kamerada

Disney stüdyolarına yıldırım düşme anı kamerada

Oyuncunun videoda anlattığı doğru çıktı: Şimdi de saç dökülmesi

Oyuncunun videoda anlattığı doğru çıktı: Şimdi de saç dökülmesi

Bu görüntülere pes! Galata Kulesi'ni yıkarak mı restore ediyorlar?

Bu görüntülere pes! Galata Kulesi'ni yıkarak mı restore ediyorlar?

İngiltere’de futbolcu hakeme saldırdı!

İngiltere’de futbolcu hakeme saldırdı!

8 yaşındaki engelli çocuğa ters kelepçeyle gözaltı

8 yaşındaki engelli çocuğa ters kelepçeyle gözaltı

Akrobasi uçağı yere çakıldı

Akrobasi uçağı yere çakıldı

İşte KHK Mağduru Başkomiser'in yaşadıkları

İşte KHK Mağduru Başkomiser'in yaşadıkları

Aniden çıkan hortum turistleri şaşırttı

Aniden çıkan hortum turistleri şaşırttı

Kameralara takılan ilginç kaza

Kameralara takılan ilginç kaza
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
20:58:52