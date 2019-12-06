Belediyeye uçuk hayal için 15 uçak ve bir helikopter aldırmış

Ankara Büyükşehir Belediyebaşkanlığı'ndan istifa eden Melih Gökçek’in döneminde, ASKİ’nin tamamına sahip olan ABB şirketi olan BELKA AŞ tarafından, belediyeye uçuş okulu kurmak için milyonlarca TL değerinde uçak alındığı ortaya çıktı. BELKA AŞ tarafından alınan 15 uçak ve bir helikopterin toplam maliyeti 8 milyon 612 bin 775 dolar.







Cumhuriyet’ten Sena Yaşar'ın haberine göre daha önce Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü görevinde olan ve uçuş brövesi sahibi eski ASKİ Genel Müdür İrfan Kaya’nın talimatı ile 2012’de “BELKA Seğmen Uçuş Okulu” kurulması kararı verildi. ABB’de müfettişlerin yaptığı incelemeler sonucunda ise okul için, Güneydoğu Havacılık İşletmesi Ltd. Şti., Vizyon Havacılık Ltd. Şti. ve Çam Grup Dış Ticaret AŞ’den uçak alımlarına başlanırken değişik tip ve modellerde 15 uçak ve bir helikopter alımının peyderpey gerçekleştiği belgelendi. 2012 ile 2016 yılları arasında BELKA tarafından alınan ve toplam maliyeti 8 milyon 612 bin 775 dolara denk gelen uçakların modeli ve alış fiyatı listesi ise şöyle:





Eğitim ve gösteri amaçlı uçak: 59 bin 356 dolar

Ul Gyrocopter Trixy 2013 model uçak: 110 bin 127 dolar



Ul Gyrocopter Trixy 2012 model uçak: 79 bin 864 dolar



Bell430 A - Textron Company 2003 model helikopter: 3 milyon 102 bin 664 dolar



5 adet Cesna Skyhawk 2015 model uçak: 1 milyon 808 bin 208 dolar



Carbon Cub 2011 model uçak: 389 bin 260 dolar



Arrow Copter 2015 model uçak: 179 bin 608 dolar



Guimball Gabri 2014 model uçak: 489 bin 516 dolar



2 adet Piper Aircraft Seminole 2015 model uçak: 1 milyon 721 bin 336 dolar



Piper Aircraft Arrow III Standarts Airplane 2015 model: 116 bin 491 dolar (yalnızca avans ödemesi yapılmış)



Piper Aircraft Archer DX Standarts Aircraft: 106 bin 837 dolar (yalnızca avans ödemesi yapılmış)







Uçak alımlarının üzerinden uzun bir süre geçmesine karşın uçuş okulu kurulmadı ve uçaklar BELKA’yı milyonluk zararlara uğratmaya başlayınca, BELKA yönetimi, uçakları satma kararı aldı. Uçaklar, bu kez de Vizyon Havacılık şirketine 15 Temmuz darbe girişiminin hemen ardından, 5 günde bir ihale yapılarak alış fiyatının çok altında 17.5 milyon TL bedelle, o günün dolar kuru üzerinden 6 milyon 5 bin dolara satıldı.



