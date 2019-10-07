Belediyeyi borç batağına soktular

AKP’li Konya Büyükşehir Belediyesinin tassarruf amacıyla 15 ilçedeki 24 toplu ulaşım hattını kaldırması tartışma yarattı. İlçelerde hizmet veren toplu ulaşım araçlarının merkeze çekileceği ve belirlenen ilçelerde ulaşımın özel firma araçları ile devam ettirileceği öğrenildi. Konya Büyükşehir Belediye yetkilileri ise kararın alınmasına gerekçe olarak belediyenin ulaşımda zarar etmesini gösterdi.







AYLIK 800 BİN TL ZARARDAN DÖNÜLECEK





Sözcü gazetesinden Müslüm Evci’nin haberine göre, Konya’nın 15 ilçesinde özel ulaşım firmaları tarafından devam ettirilecek olan ulaşım seferlerinin denetiminin ise yine Konya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacağı gelen bilgiler arasında. Özel firmalara ait ulaşım hatlarında da belediyenin uyguladığı eski fiyatın uygulanacağı da belirtildi. Konya Büyükşehir Belediyesi’nin bu tasarrufla aylık 800 bin TL zarardan kurtarılacağı öğrenildi.





“VATANDAŞ UYGULAMADAN RAHATSIZ”





Konuyla ilgili konuşan İYİ Parti Konya İl Başkanı Gökhan Tozoğlu, ulaşım hatlarının kaldırılmasıyla ilgili vatandaştan çok sayıda şikayet aldıklarını kaydederek, “Seçim öncesinde vatandaşa mavi boncuk dağıtan bu zihniyet, seçimi kazandıktan sonra şu an vatandaşı önemsemeden sadece ekonomik kar beklentisiyle hareket ediyor. Bize toplu ulaşım araçlarının kaldırılmasıyla ilgili çok fazla şikayetler geliyor. Vatandaş bu uygulamadan oldukça rahatsız olmuş durumda” dedi.





“KONUYU BELEDİYE MECLİS GÜNDEMİNE TAŞIYACAĞIZ”





Uygulamanın kaldırılması için konuyu belediye meclis gündemine taşıyacaklarını aktaran Tozoğlu, “Konya Büyükşehir Belediyesi’nin kaynakları bugüne kadar hep savurganca israf edildi. Bugün ulaştığımız noktada belediye yürütmesi gereken en temel ulaşım hizmetlerini bile yürütemez hale gelmiştir. Şu an zaten Konya’da vatandaş ulaşım fiyatlarından rahatsızlık duyarken, bunun üzerine belediyenin ilçelerde ulaşım hizmetini kesmesi kabul edilebilir bir durum değil. İYİ Parti olarak vatandaşlarımızın bu mağduriyetinin giderilmesi için konuyu Büyükşehir Belediye meclis gündemine getireceğiz” ifadelerine yer verdi.