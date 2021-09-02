Belediyeyi borca boğan AKP’li, kaymakam olarak atandı













Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla geçtiğimiz günlerde Resmi Gazetede yayımlanan Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile 624 mülki idare amirinin görev yerleri değiştirildi. Kararname ile Giresun Görele ilçe kaymakamlığına yapılan atama tartışma yarattı. İlçenin mevcut Kaymakamı Murat Özdemir, Giresun Vali Yardımcılığı Hukuk Müşavirliğine atanırken, yerine 2014-2019 yılları arasında Ağrı’nın Patnos ilçesinde AKP’den belediye başkanlığı yapan Cem Afşin Akbay görevlendirildi. AKP’den belediye başkanlığı yapmış bir ismin ilçeye kaymakam olarak atanması tepkiyle karşılandı.Görele’ye kaymakam olarak atanan Cem Afşin Akbay, 2000 yılında Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü Milli Emlak Kontrolörlüğünden ayrılarak Mülki İdare Mesleğine başladı. Erzurum Kaymakam Adayı olarak göreve başlayan Akbay, Oltu ilçesinde kaymakam refikliğinde bulundu. 11 Kasım 2002 tarihinde Kaymakamlık kursunu bitiren Akbay, 2003 Mart ayında Hayrat ilçesi Kaymakamlığına atandı. Daha sonrada sırasıyla Çıldır, Adıyaman Vali Yardımcılığı, Horasan ve Yenice Kaymakamlığı görevlerinde bulundu. 2014 yılında Zonguldak Devrek Kaymakamlığı görevini sürdürürken istifa eden Akbay, memleketi olan Ağrı Patnos’ta AKP’den aday olup belediye başkanı seçildi. 2019 yılında görev süresi biten Akbay, bir süre sonra Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü Hukuk Müşaviri görevine getirilirken, vekaleten Aksaray Vali Yardımcılığını görevinde bulundu. Akbay, Resmi Gazete'de 20 Ağustos 2021 tarihinde yayımlanan Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesiyle Görele ilçesine kaymakam olarak atandı.Patnos Belediye Başkanlığı el değiştirince, Akbay’ın bıraktığı borçlar bu pankartla duyurulmuştu.2014 yılında belediyeyi BDP’den devralan Cem Afşin Akbay, yaptığı ilk açıklamada “Görevimizi en güzel şekilde yapacağımızdan halkımızın kuşkusu olmasın” dedi. Ancak, 5 yıl sonunda görevini HDP’li başkanlara devrederken 136 milyon 410 bin 524 lira borç ile teslim etti. Patnos halkı ise Akbay’ın görev süresi boyunca ilçede betonlaşmayı arttırdığını ve bir çok tesisinde yarım bıraktığını ileri sürdü.CHP Giresun İl Başkanı Fikri Bilge, eski AKP Belediye Başkanı Akbay’ın Görele ilçesine kaymakam olarak atanmasına tepki gösterdi. Kaymakam Akbay’ın 5 yılda bir ilçe belediyesini iflas ettirdiğini belirterek,“Görele İlçemize kaymakam olarak atanan Cem Afşin Akbay, 2014-2019 yıllarında AKP’den belediye başkanlığı yapmış. Başkanlığı süreci sonunda Patnos’un 136 milyon ile borç batağına sürükleyip iflas ettiği, belediyeye ait taşınmazların satıldığı, bir iş merkezine başlandığı ve yarım kaldığı, 164 milyonu betona gömdüğü iddialar arasında bulunmaktadır. Görele ilçemizde asli görevlerini yerine getiren ilçede 1 yıl başarılı görev yapan ve daha sonra apar topar Giresun Vali yardımcısının hukuk müşavirliğine gönderilen Kaymakam Murat Özdemir, Görele Kaymakamlık binasına TC ibaresini yazdırdığı için mi alınmıştır? Geçmişi başarısızlıklarla dolu olduğu iddia edilen bu mülki idare amirini bulmak için çok mu aradınız? Görele ilçemize bu AKP militanı kaymakam yakıştı mı? Vali ve kaymakamların partili olduklarını biliyorduk ama yeni kaymakam parti rozetiyle birlikte geldi. AKP militanı bir kaymakam istemiyoruz” dedi.