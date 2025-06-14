Samanyolu Haber /Gündem / Belge olmadan diploma iptal etmişler! /14 Haziran 2025 02:24

Belge olmadan diploma iptal etmişler!

İstanbul Üniversitesi İmamoğlu’nun diploması iptali için açılan davada belge toplamak için ek süre talep etti.

SHABER3.COM

Tutuklu Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun diploması için açılan davada İstanbul 5’nci İdare Mahkemesi, ara kararını verdi.

Sözcü'de yer alan habere göre verilen ara kararda CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptali ile ilgili kararın yürütmesinin durdurulmasına ilişkin açtığı davada mahkeme 4 ayrı kurumdan 36 ayrı belgeyi 13 Haziran’a kadar teslim etmesini istedi.

İstanbul Üniversitesinden istenen 23 belge için Üniversite, mahkemeye bir yazı gönderdi. Gönderilen yazıda, 13 Haziran’dan itibaren, kararda istenen bilgi ve belgelerin temini için 30 günlük ek süre talep etti.

Üniversitenin 5’nci İrade Mahkemesi’ne gönderdiği yazıda şu sözler söylendi:

Müvekkil İdare adına savunma dilekçesi hazırlamak, 13/05/2025 tarihli ara kararda istenen bilgi ve belgelerin temini, ara kararda belirtilen hususlara ilişkin açıklamaları hatırlamanın uzun sürmesi ve mesleki yoğunluğumuzdan dolayı ara karara cevap ve davaya cevap süresinin 30 günlük yasal sürenin sona erme tarihinden itibaren başlayacak şekilde 30 gün daha uzatılmasına karar verilmesini saygılarımla vekaleten talep ederim.


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