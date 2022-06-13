Belgelerle ıspatlandı: Gasp edilen şirketler AKP’li Nurettin Canikli'nin organizasyonunda boşaltılmış!

Gazeteci Metin Cihan Nurettin Canikli’nin yakınlarının WhatsApp yazışmalarının ekran görüntülerini paylaştı.















Türkiye’nin en büyük beş çorap üreticisinden biri olan ve 27 Şubat 2017’de TMSF tarafından gasp edilen Akın Çorap’ın yönetimine danışmanı Fatih Salihpaşaoğlu’nu getiren AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Ekonomi İşleri Başkanı Nurettin Canikli’nin şirketin sermayesini kendine transfer ettiği ettiği ileri sürüldü.













Akın Çorap ile yetinmeyen Canikli’nin Koza Altın İşletmeleri Yönetim Kurulu Başkanvekilliği’ne Fatih Salihpaşaoğlu’nu getirerek şirketin kasasını boşalttığı iddia edildi.













Türkiye’nin göz bebeği şirketlerin kasasının Nurettin Canikli tarafından organize bir şekilde boşaltıldığını TMSF Tahsilat ve Finansman Dairesi Başkanlığı yaptıktan sonra 15 Temmuz’dan sonra gasp edilen Boydak Holding’in yönetim kurulu başkanlığına atanan Gelecek Partisi kurucularından Abdullah Güzeldülger KRT televizyonunda katıldığı bir programda açıklamış, AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Ekonomi İşleri Başkanı Nurettin Canikli ise iddiaları reddetmişti.

