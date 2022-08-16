Samanyolu Haber /Dünya / Ukrayna'daki belgesel ekibine Rus saldırısı /16 Ağustos 2022 20:18

Ukrayna'daki belgesel ekibine Rus saldırısı

Rusya saldırılarının yoğun şekilde sürdüğü Ukrayna'nın Donetsk bölgesinde belgesel çekimi yapan ekibe Rus askerlerinin ateş açtığı ifade edildi.

SHABER3.COM

Rusya yönetiminin Ukrayna'ya karşı başlattığı askeri saldırılar sürerken, yıkımın boyutları da her geçen gün daha da artıyor.

Rusya saldırılarının yoğun şekilde sürdüğü Ukrayna'nın Donetsk bölgesinde ise belgesel çekimi yapan ekibe Rus askerlerinin ateş açtığı ifade edildi.

Evrensel'de yer alan habere göre Ukrainian Witness ekibinin belgesel çekimi sırasında üzerlerine ateş açıldı. Gazeteci ?leksiy Prodayvoda’nın kurşun geçirmez yeleğine şarapnel isabet etti.

Ukrayna’da belgesel ekibi Witness (Tanık) 11 Ağustos Perşembe günü Donetsk Oblastındaki Avdiivka şehrinde saldırıya uğradı.

Yakınlarına bomba atılan gazetecilere ateş de açıldı. Kimsenin ölmediği saldırıyla ilgili Ukrainian Witness ekibi “İyiyiz. ?leksiy Prodayvoda güvende, canlı ve sağlıklı. Kameraman ?leksandr Davydenko da. Eskortumuz da zarar görmedi” açıklaması yaptı.

"HEDEF ALINDIK"

Ekip yaptıkları yazılı açıklamada bombardımanın kasıtlı olarak kendilerini hedef aldığına inandıklarını eklerken, uluslararası gereksinimlere uygun olarak giyindiklerini ve araçlarının bu standartlara göre donatıldığını belirtti: “Mümkün olan her yerde büyük harflerle basın yazılıydı. Ateş açanların bir basın ekibine ateş ettiklerini bildiğine inanmak için her türlü nedenimiz var. Çünkü büyük basın yazıları olan kurşun geçirmez yelekler içindeki bizleri hedef aldılar.”
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