Samanyolu Haber /Gündem / Belgrad Ormanı'nda bulunmuştu: Mimar Ece Gürel'in ön otopsi raporu çıktı /08 Mart 2025 01:35

Belgrad Ormanı'nda bulunmuştu: Mimar Ece Gürel'in ön otopsi raporu çıktı

Belgrad Ormanı'nda kaybolduktan 4 gün sonra bulunan ve dün kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Ece Gürel için hazırlanan ön otopsi raporunda, ölümünün soğuğa maruziyet (hipotermi) ve beraberinde gelişen komplikasyonlar sonucu meydana geldiği değerlendirildi.

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Önceki gece sarp ormanlık alanda bulunan ve kaldırıldığı Maslak Acıbadem Hastanesi'nde hayatını kaybeden peyzaj mimarı 36 yaşındaki Gürel'in Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından, ön otopsi raporu hazırlandı.

Metalik cisim imajı tespit edilemedi

T24'te yer alan habere göre raporda, Gürel'e yapılan radyolojik incelemede, ateşli silah yaralanmasına ait olabilecek metalik cisim imajı tespit edilemediği belirtildi.

Ölüm meydana getirebilecek belirgin travmatik emare tespit edilmedi

Harici muayenede ise vücudunun muhtelif yerlerinde çalı-çırpı ve düşmeyle meydana gelmesi muhtemel çok sayıda ekimoz ve sıyrık olduğu aktarılan raporda, ölüm meydana getirebilecek belirgin travmatik emare tespit edilmediği kaydedildi.

Vücudunda çok sayıda kene saptandı

Raporda, otopside, Gürel'in vücudunun muhtelif yerlerinde çok sayıda kene saptandığı, kırım-kongo kanamalı ateş hastalığı için yapılan mikrobiyolojik inceleme sonucunun negatif çıktığı bildirildi.

Hipotermi ile uyumlu bulgular tespit edildi

Gürel'in otopsisinde, cilt altında, yumuşak dokularda ve organlarda çoklu organ yetmezliği neticesinde meydana gelmesi muhtemel kanama ve şokla uyumlu bulgular ile midesinde soğuğa maruziyet (hipotermi) ile uyumlu bulgular tespit edildiği kaydedildi.

Cinsel saldırıyla uyumlu bulgu saptanmadı

Gürel'in iç beden muayenesinde ise akut cinsel saldırıyla uyumlu bulgu saptanmadığı bildirilen raporda, otopside Gürel'den biyolojik, toksikolojik ve histopatolojik örnekler alındığı belirtildi.

Ön otopsi raporunda, yapılan radyolojik görüntüleme, ölü muayene ve otopsi işlemlerinden elde edilen bulgulara göre şu an için Gürel'in ölümünün soğuğa maruziyet (hipotermi) ve beraberinde gelişen komplikasyonlar sonucu meydana geldiği değerlendirilse de, otopside alınan örneklerin laboratuvar analizleri neticesinde ölüm sebebi hakkında kesin kanaat belirtileceği ifade edildi.

Ne olmuştu?

Kağıthane Gültepe Mahallesi'ndeki evinden 2 Mart Pazar günü gezmek için Belgrad Ormanı'na gideceğini söyleyerek çıkan Gürel kaybolmuş, yakınlarının ihbarı üzerine ormanda çok sayıda arama kurtarma ekibinin katılımıyla geniş çaplı arama çalışması başlatılmıştı.

Gürel'in cep telefonu ve bazı kişisel eşyalarına, 4 Mart'ta Belgrad Ormanı'nda yürütülen arama çalışmaları sırasında ulaşılmıştı.

Ekiplerin 4 gün süren çalışması sonucu önceki gece saat 01.15'te sarp ormanlık alanda bulunan Gürel, Maslak Acıbadem Hastanesinin yoğun bakım servisinde tedavi altına alınmış, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

Gürel'in cenazesi, bugün Bağcılar'daki Güneşli Merkez Camisi'nde ikindi vakti kılınan namazın ardından, Kocasinan Mezarlığı'nda toprağa verilmişti.
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