Samanyolu Haber /Gündem / Belgrad Ormanları'nda kaybolan mimar Ece Gürel sağ olarak bulundu /06 Mart 2025 08:23

Belgrad Ormanları'nda kaybolan mimar Ece Gürel sağ olarak bulundu

Dört gün önce Belgrad Ormanı'na giden ve kendisinden bir daha haber alınamayan mimar Ece Gürel, sağ olarak bulundu. Hafif yaralı halde bulunan Gürel, hastaneye kaldırıldı.

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İstanbul Kağıthane'deki evinden 2 Mart Pazar günü Belgrad Ormanı'na gideceğini söyleyerek çıkan ve bir daha haber alınamayan Ece Gürel'i bulmak için başlatılan çalışmaların 4'üncü gününde sonuca ulaşıldı. Gürel, sağ olarak bulundu. Hafif yaralı ve bilinci yerinde olan Gürel, yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık ekipleri tarafından Maslak'ta özel bir hastaneye kaldırıldı.

Gürel, orman içindeki bir dere kenarında uyur vaziyette arama kurtarma ekipleri tarafından, telefondan son sinyal alınan noktadan 6 kilometre uzakta bulundu. Gürel'e ilk müdahalede bulunan ekipler, daha sonra sedye ile ambulansa taşıdı. Ormanın içerisinden bir süre yürüdükten sonra ambulansa alınan Gürel, tedavisi için hastaneye kaldırıldı.

Ece Gürel'in bulunmasının ardından ilk duygularını paylaşan eşi Sezer Gürel, "Eşimi görünce rahatladım" şeklinde konuştu. Gürel, "Allah herkesten razı olsun, şükürler olsun. En azından eşimi görünce rahatladım, çok şükür sağ salim bulundu" dedi.

Ece Gürel'in annesi Gülşen Koçoğlu, "Herkese teşekkür ediyoruz, arayan soran. Daha göremedik yukarıda bulunmuş, hepinize teşekkür ediyoruz. Allah bin kere razı olsun" diye konuştu.

Ece Gürel'in bulunması ile ilgili İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Belgrad Ormanı'na gezmek için giden ve daha sonra kendisinden haber alınamayan Ece Gürel (36) isimli şahıs 06.03.2025 günü saat 01.15 itibarıyla sarp ormanlık alanda sağ olarak bulunmuştur. AFAD koordinasyonunda yürütülen arama kurtarma çalışmaları sonucu bulunan Ece Gürel, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılmıştır" ifadeleri yer aldı.
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