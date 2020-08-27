"Belindeki silaha güvenerek bunu yaptı"

18 yaşındaki İpek Er’e tecavüz ettiği iddiası ile hakkında dava açılan uzman çavuş Musa Orhan’ın tahliye edilmesine veryanısın eden anne Hakime Kılınç, sağ olduğu sürece davadan vazgeçmeyeceğini söyledi.





“Gözlerimle o adamın yargılandığını, ceza aldığını göreceğim. Adalet yok, olsaydı serbest bırakılmazdı. Onu nasıl bırakırlar?" diye feryat eden Kılınç, "İpek’in cansız bedeni gözümün önünden gitmiyor. Onu serbest bırakan savcıdan, hâkimden de davacıyım. Bunu bize yaşatmaya hakları yok." dedi.





Anne Hakime Kılınç, uzman çavuşun birileri tarafından himaye edildiğini söyledi.





Kızı İpek'in günlerce hastanede hayatta kalmaya çalıştığını belirten gözü yaşlı anne, "Artık dayanacak gücüm yok. Bir alıyorlar bir bırakıyorlar. Ben kabul etmem, kabul etmiyorum. İpek’in kemikleri sızlıyor. Ben İpek rahat uyusun diye her şeyi yapacağım.” ifadelerini kullandı.





"BELİNDEKİ SİLAHA VE DEVLETE GÜVENEREK BUNLARI YAPTI





Kılınç, şöyle devam etti: "Onu koruyanların da yakasından düşmeyeceğim. Kızımı hem kaçırdı hem tehdit etti o adam ve ‘seni nasıl götürdüysem öyle de öldürürüm’ demişti. Kızım intihar ederken de yazdığı mektupta bu kişinin ona neler yadığını söylemişti. Devletin ve onun korkusundan mektubu saklamıştı. Belindeki silaha ve devlete güvenerek bunları yaptı.”





Jinnews'in haberine göre Kılınç, “Unutmayacağım. Sen askersin diye kadınlara tecavüz mü edeceksin? Sen neye güveniyorsun? Kızım korkudan bize bir şey söyleyemedi.” dedi.