Belirti göstermeyen virüs taşıyıcıları hakkında yeni açıklama

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Koronavirüs taşıdığı halde hastalık belirtisi göstermeyen "asemptomatik" hastalardan virüsün bulaşmasının "çok nadir" olduğunu belirtti.





DSÖ'nün Covid-19'a karşı mücadele ekibi lideri Maria Van Kerkhove, Cenevre'de yaptığı açıklamada, Covid-19'un nasıl bulaştığıyla ilgili farklı ülkelerden gelen verileri incelediklerini kaydetti.





Elde ettikleri verilere göre, Covid-19'un asemptomatik birinden başka birine bulaşmasının çok nadir olduğunu ifade eden Kerkhove, bu konuyla ilgili araştırmaların devam ettiğini söyledi.





Kerkhove, hükümetlerin, Covid-19'un yayılmasını engellemek için semptom gösteren vakalara daha fazla odaklanmaları gerektiğini belirtti.





Daha önceki çalışmalarda hastalık belirtisi göstermeyen birinin de Covid-19'u kolayca yayabileceği ifade edilmişti.





ABD’nin Koronavirüs'le mücadelesindeki önemli isimlerden biri olan Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü'nün direktörü olan Dr. Anthony Fauci, 28 Ocak tarihinde bu konu hakkında şöyle bir açıklama yapmıştı: “Herhangi bir tipte solunum yoluyla bulaşan virüslerin geçmişine baktığımızda, asemptomatik bulaşma hiçbir zaman salgınların itici gücü olmamıştır.”





Sağlık Bakanlığı, Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü tarafından yapılan 2 Nisan tarihli bilgilendirmede de, asemptomatik vakalara dair şu ifadeler kullanılmıştı:





“Gerçekten asemptomatik olduğu laboratuvar tarafından onaylanmış vakaların az sayıda raporu vardır ve bugüne kadar asemptomatik bulaşma belgelenmemiştir. Bu, meydana gelme olasılığı olmadığı anlamına gelmez. Asemptomatik vakalar, bazı ülkelerde temaslı takip çabalarının bir parçası olarak bildirilmiştir. DSÖ, bu kritik konu hakkında ortaya çıkan tüm kanıtları düzenli olarak izlemektedir ve daha fazla bilgi elde edildikçe güncelleme paylaşacaktır.”