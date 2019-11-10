Almanya'da bir ilk!

Almanya'nın Aşağı Saksonya eyaletinin başşehri Hannover'de yapılan seçimleri kazanan Belit Onay büyükşehir belediye başkanı oldu.





Onay, Yeşiller Partisi adayı olarak 27 Ekim'de girdiği ilk tur seçimlerini birinci tamamlamıştı.





Sandıkların yerel saat ile 18:00'da kapanmasının akabinde oy sayımına geçildi ve yaklaşık bir saat sonra Belit Onay'ın seçimleri kazandığı duyuruldu.





OYLARIN YÜZDE 52,9'UNU ALARAK BAŞKAN SEÇİLDİ





Seçmenin yüzde 52,9 oranında oyunu alan Onay, bu seçimlerde Sosyal Demokrat Parti (SPD) tabanından da büyük destek gördü.





Seçim sonrası partililerle bir araya gelen Belit Onay, kendisine verilen destekten dolayı teşekkür konuşması yaptı.





Hristiyan Demokratlar adına yarışan Eckhard Scholz ile başa baş giden Yeşiller adayı Onay, yarışı önde tamamladı.





Partililerle bir araya gelen Belit Onay, kendisine verilen destekten ötürü teşekkür konuşması yaptı.





Oy verme işleminin devam ettiği sırada Euronews Türkçe'ye konuşan Belit Onay, Hannover'de sosyal sıkıntılara cevap verebilen bir yönetim anlayışı benimsediklerini dile getirdi.







GÖÇMEN BİR AİLEDEN BİR İSİM İLK DEFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI





Onay, "Kira, konut gibi sosyal sıkıntılara uygun cevaplar bulduğumuzu düşünüyorum. Almanya için Alternatif (AfD) partisinin yükselişte olduğu bir dönemde böyle bir başarı önemli. Hannover çok kültürlü yapıya sahip bir yer." dedi.





Almanya'da küçük belediyelerde halihazırda Türkiye kökenli belediye başkanlarının olduğunu belirten Onay, ilk kez böylesi büyük bir bölgenin bir Yeşiller adayı tarafından yönetileceğini söyledi.





Hannover’de yetmiş yılı aşkındır SPD'den isimler belediye başkanlığı seçiminden 1'inci çıkıyordu.





Yeşiller'in (Die Grünen) adayı Belit Onay, Hannover Belediye Başkanı olarak seçildi.





BELİT ONAY KİMDİR?





Hanover Belediye Başkanı seçilen Belit Onay, 1981 yılında Almanya'nın Goslar şehrinde doğdu.





Ailesi İstanbul'dan göç eden Onay, 2008 yılında Leibniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu.





2011 yılında Yeşiller Partisi'inden belediye meclis üyeliğine seçildi.





2013 yılında eyalet milletvekili seçilen Onay, Hannover'de 10 Kasım'da yapılan belediye başkanlığı seçiminde Yeşiller Partisi'nin adayı olarak gösterildi.





Onay evli ve bir çocuk babası.





Belit Onay seçim zaferini eşi Derya Onay ve Yeşiller'in Hannover teşkilatı ile birlikte kutladı.



