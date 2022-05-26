Samanyolu Haber /Spor / "Belki bırakıyorumdur belki bırakmıyorumdur" /26 Mayıs 2022 01:00

"Belki bırakıyorumdur belki bırakmıyorumdur"

Futbol geleceği merak konusu olan Arda Turan GS TV'ye futbol gündemiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

SHABER3.COM

Futbol kariyeri boyunca birçok kez gündem olan Galatasaraylı Arda Turan GS TV'ye futbol gündemiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Futbol geleceği merak konusu olan Turan, "Eşim de bana sordu, 'Oturup konuşacağız.' dedim. Belki bırakıyorumdur belki bırakmıyorumdur." ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre Galatasaray ile olan sözleşmesi 30 Haziran'da bitecek Arda Turan, Galatasaray sevgisini hep ön planda tuttuğunu söyledi.

GS TV'ye açıklamalarda bulunan Arda Turan, futbolcuların da insan olduğunu ve ellerinden geleni yaptığını belirterek, "İnsanların ailelerini, çocuklarını veya maddi durumu düşünmeleri Galatasaray'ı daha az sevdiği anlamına hiçbir zaman gelmez. Ben tam tersini yaptım. Benim önceliğim hep Galatasaray oldu." dedi.

"Futbolu bırakıyor muyum bırakmıyor muyum bilmiyorum." diyen Arda, "Eşim de bana sordu, 'Oturup konuşacağız.' dedim. Belki bırakıyorumdur belki bırakmıyorumdur. Geriye dönüp baktığımda, Galatasaray taraftarına, Galatasaray camiasına, herkese sonuna kadar hakkımı helal ediyorum. Çünkü üzüntüsüyle, sıkıntısıyla zor bir yolculuktu ama çok güzeldi. " ifadelerini kullandı.

Galatasaraylı olduğunu ve her zaman bunu gösterdiğini anlatan Arda, "İnsanlar benim Galatasaraylılığımı anlatmama izin vermesinler. Böyle bir şeye gerek yok. Ben Galatasaraylıyım ve hayatım boyunca her davranışımda bunu gösterdim." diye konuştu.
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