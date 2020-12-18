HDP’nin kapatılması tartışmasında Bahçeli’nin, AKP Genel Başkanı Numan Kurtulmuş’a çıkışını değerlendiren Kılıçdaroğlu, “Belki de Bahçeli ittifaktan ayrılmak istiyor olabilir” dedi.







Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Olay TV’de Murat Yetkin’in sunduğu programa konuk oldu. Hükumetin politikalarını eleştiren Kılıçdaroğlu, HDP’nin kapatılması konusunda Cumhur İttifakı ortaklakrı AKP ve MHP arasında süren tartışmalara değindi.





HDP’nin kapatılması çağrısı yapan MHP Lideri Devler Bahçeli’ye AKP Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş’tan olumsuz yanıt geldi. Bunun üzerine Bahçeli bu konu üzerindeki söylemlerini daha sertleştirdi.





Bahçeli’nin tutumuna değinen Kemal Kılıçdaroğlu da “Belki de Bahçeli ittifaktan ayrılmak istiyor olabilir” dedi.





Kılıçdaroğlu konuşmasının devamında, ekonomi reformu söylemleri ve açıklanan koronavirüs verileri nedeniyle AKP hükumeti eleştirdi.





SAĞLIK BAKANI TALİMATLARI YERİNE GETİRİYOR





Sağlık Bakanlığının açıkladığı rakamların gerçeği yansıtmadığı belirten Kılıçdaroğlu: “Koronavirüs’ten vefat edenlerin sayısı açıklanan resmi rakamlardan daha fazla. Hayatını kaybeden vatandaşların raporları belediyelere gidiyor, cenaze töreninden sonra defin işlemi yapılıyor.





Rakamı düşük göstermek için rapora salgın hastalıktan ötürü ölüm yazılıyor. İktidardaki partinin halka doğru bilgi vermemesi kabul edilemez. Bilim Danışma Kurulu’nun bir sözcüsü olması gerekir. Bakan saraydan aldığı talimatlarla açıklama yapıyor.





İstanbul’da bir günde 200-300 ölü var siz bunun yarısını bile Koronavirüs saymıyorsunuz. Defin işlemlerinde de aynı şey yapılıyor. 15 günlük bir kapatmada piyasa duracak buna devletin katkı sunması gerekiyor” dedi.





REFORM YAPAMAZLAR





İktidarın ekonomi reformu söylemlerini de eleştiren Kılıçdaroğlu: “Reform yapmalarını çok isterim ama yapamazlar. Merkez Bankasının bağımsızlığını sağlayacaklar mı? Ekonomik veriler vatandaşlarımıza saydam bir şekilde aktarılıyor mu? SGK’nın açığı ne kadar?





Tam bir kara delik ama hiç ses etmiyorlar. Bütçe açıkları karşılayamaz durumda şu anda. Parayı gereksiz israfı da olağan karşılayan bir yönetimle karşı karşıyayız.”

İsraf örneğinin en somutu Erdoğan’ın 13 uçağının olması. İsraf devleti itibarsız kılan temel olgudur. Yaşamı boyunca itibar eksikliğini hisseden kişiler devletin mal varlığını güç olarak kabul edip kendilerine itibar kazandırdıklarını sanırlar” ifadelerini kullandı.