Belli oldu: Kılıçdaroğlu'nun '15 Eylül' kararı merak ediliyordu

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'ni iptal ederek Özgür Çelik ve ekibini görevden almasının ardından gözler 15 Eylül'de görülecek CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin davaya çevrildi. DW Türkçe, 'mutlak butlan' kararı çıkması halinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun atmaya hazırlandığı adımlara ilişkin kulis bilgilerini paylaştı.

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin dün aldığı karar ile CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi iptal edilirken, Özgür Çelik yönetimi 'tedbir' amacıyla görevden uzaklaştırıldı. 

Mahkeme, Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap'tan oluşan geçici kurulun tedbiren Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı, İl Yönetim Kurulu ve İl Disiplin Kurulu yetkilerini kullanmak üzere görevlendirilmelerine hükmetti. Karar sonrası gözler, 15 Eylül'de görülecek CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na çevrilirken, DW Türkçe, CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun izleyeceği yol haritasını paylaştı. 

KILIÇDAROĞLU GÖREVİ KABUL EDECEK 

Mahkemenin 15 Eylül'de 'mutlak butlan' kararı vermesi halinde Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı olma görevini kabul edecek. Karar sonrası yaşanabilecek kaosun birkaç hafta içerisinde yatışacağını düşünen Kılıçdaroğlu, 'CHP'nin bölünmesini engelleme' görevini üstleneceğini belirtiyor.

HEMEN KURULTAYA GİDİLMEYECEK 

Göreve başlamasının ardından mevcut CHP yönetiminden gelebilecek 'erken kurultay' çağrıları ise Kılıçdaroğlu tarafından reddedilecek. Kılıçdaroğlu, mevcut delege yapısının iradesinin sakatlandığını öne sürerek mahallelerden başlayarak kurultaya kadar tüm delegelerin yeniden seçileceği bir süreç başlatacak. 

Söz konusu kurultaya hazırlık sürecinin ise en az 1 yıl sürmesi bekleniyor. 
