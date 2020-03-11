Belözoğlu: Hedefimiz Fenerbahçe’ye 2 kupa kazandırmak

Fenerbahçe’de teknik direktör Ersun Yanal’ın ayrılışından sonra antrenörler Zeki Murat Göle ve Volkan Demirel’le elini taşın altına koyan takım kaptanı Emre Belözoğlu, hedeflerinin camiaya 4 ayda 2 kupa sevinci yaşatmak olduğunu söyledi.







Tüm konsantrasyonlarını ligin kalanına verdiklerini belirten Belözoğlu, “Ben Fenerbahçe’nin önüne engel değil, arkasında destek olmaya geldim. Zeki hoca ve Volkan elimizden geleni yapıp kalan sürede takımı en iyi yerlere taşımak istiyoruz. Önce Türkiye Kupası’nı kazanıp ardından Süper Kupa'yı müzemize götüreceğiz. Uzun zamandır kazanamadığımız kupaları bu süreçte kazanarak bize büyük destek olan Başkan Ali Koç, yönetimimiz ve taraftarımıza en azından bir nebze olsun moral vermek istiyoruz” dedi.