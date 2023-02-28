Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM'deki haftalık grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 'Hükümet istifa' sloganlarından rahatsız olan ve BJK üyeliğinden istifa ettiğini açıklayan Bahçeli bu sefer taraftarları tehdit etti. Bahçeli ayrıca yeni takımını da açıkladı.







Önceki günlerde Beşiktaş üyeliğinden istifa ettiğini duyuran Bahçeli "Ben artık Karagümrüklüyüm" ifadelerini kullandı.







Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:





TRİBÜNLERİ TEHDİT ETTİ



İçinden geçtiğimiz kırılgan, nazik günlerde Türk sporunu siyasi kutuplaşmaya çekmek için kıvrananlar, tribünleri ajan provokatörlerin güdümüne havale ederek oyun kuranlar tarihi yanlışın ortasındadır. Bazı futbol müsabakalarında hükümet istifa bağırtısının koro halinde seslendirilmesi, depremde hayatını kaybedenlere vahim bir saygısızlıktır. Türkiye'nin depremin ağır sonuçlarıyla mücadele ettiği süreçte Türk sporunu siyasileştirmeye çalışanlar, alçakça bir kurgunun içindedir. Spor demek, dostluk, kardeşlik ve centilmenlik demektir.





Spor demek ahlaklı olmak demektir. Hükümeti istifaya davet etmek, tribünlerde siyasi kaosa heves etmek, bir avuç holigana sipariş verilmiş zillet komplosudur. Herkes haddini, hududunu bilmelidir. Sahalardan sokak aralarına gerilim ve çatışma tahviline yeltenenlere müsamaha gösterilmeyecektir. TFF ve kulüpler tarih ve millet önünde, milli, ahlaki ve hukuki sorumluluklarını yerine getirmekle mükelleftir.





YENİ TAKIMINI AÇIKLADI

Devlete ve hükümete meydan okunmasını provoke edenlerin tespiti yapılmalı, Türk sporu karanlık dehlizden el birliği ile çıkarılmalıdır. Bu olana kadar Beşiktaş'tan ayrıldığımı tekraren ifade etmeyi milletime addediyorum. Bundan böyle ben artık Karagümrüklüyüm. Karagümrük'e gönül veren bir kişi olarak hayatımı devam ettireceğim.