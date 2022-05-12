'Ben Bir Kek miyim?' şarkısı single olarak yayınlandı

Gazete Duvar'a konuşan Beydemir, şarkıyı sahnede de söylemek istediğini ve üzerinde çalıştığını belirtmişti. Beydemir, şarkıyı düzenleyip stüdyo ortamında kaydetti. Şarkı, 'Ben Bir Kek miyim?' adıyla tüm dijital platformlarda yayınlandı.





Müzisyen Beydemir şarkının yayınlandığını, "Çok istediniz ve bunca koşturmanın içinde gecemi gündüzüme katıp şarkıyı hazırladım arkadaşlar. Tüm mecralardan 'Ben Bir Kek Miyim?'i dinleyebilirsiniz. Hepsinden öte 7 yaşındaki İsmail’in siz bu eseri dinledikçe söz yazarı olarak telif kazanması ayrı keyifli benim için" diyerek duyurdu.







Ayşe Nâlân adlı Twitter kullanıcısı 7 yaşındaki oğlunun yazdığını belirttiği şiiri paylaşmış, şiir sosyal medyada gündem olmuştu. Müzisyen Ufuk Beydemir ise aynı gün şiiri bestelemiş ve yine Twitter'da paylaşmış, Beydemir'in paylaşımı da viral olmuştu.