Samanyolu Haber /Gündem / 'Ben Bir Kek miyim?' şarkısı single olarak yayınlandı /12 Mayıs 2022 10:02

'Ben Bir Kek miyim?' şarkısı single olarak yayınlandı

Geçtiğimiz hafta sosyal medyada gündem olan, 7 yaşındaki İsmail adlı bir çocuğun yazdığı ve Ufuk Beydemir'in bestelediği 'Ben Neyim' diye başlayan şiirin şarkısı şimdi de single olarak yayınlandı.

SHABER3.COM

Ayşe Nâlân adlı Twitter kullanıcısı 7 yaşındaki oğlunun yazdığını belirttiği şiiri paylaşmış, şiir sosyal medyada gündem olmuştu. Müzisyen Ufuk Beydemir ise aynı gün şiiri bestelemiş ve yine Twitter'da paylaşmış, Beydemir'in paylaşımı da viral olmuştu.

Gazete Duvar'a konuşan Beydemir, şarkıyı sahnede de söylemek istediğini ve üzerinde çalıştığını belirtmişti. Beydemir, şarkıyı düzenleyip stüdyo ortamında kaydetti. Şarkı, 'Ben Bir Kek miyim?' adıyla tüm dijital platformlarda yayınlandı.

Müzisyen Beydemir şarkının yayınlandığını, "Çok istediniz ve bunca koşturmanın içinde gecemi gündüzüme katıp şarkıyı hazırladım arkadaşlar. Tüm mecralardan 'Ben Bir Kek Miyim?'i dinleyebilirsiniz. Hepsinden öte 7 yaşındaki İsmail’in siz bu eseri dinledikçe söz yazarı olarak telif kazanması ayrı keyifli benim için" diyerek duyurdu.


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber 'Ben Bir Kek miyim?' şarkısı single olarak yayınlandı Sonraki Haber >>

Liderlerin yürüyüşlerini taklit eden komedyen gündem oldu

Liderlerin yürüyüşlerini taklit eden komedyen gündem oldu

Muhaliflere tehdit: 'Herkes akıllı olsun, Reis’in 10 milyon askeri var'

Muhaliflere tehdit: 'Herkes akıllı olsun, Reis’in 10 milyon askeri var'

Zelenski Kiev sokaklarında video çekti

Zelenski Kiev sokaklarında video çekti

Saadetli Milletvekilinin faiz konuşması gündem oldu

Saadetli Milletvekilinin faiz konuşması gündem oldu

İsrail askerleri, El Cezire'nin kadın muhabirini öldürdü

İsrail askerleri, El Cezire'nin kadın muhabirini öldürdü

Sri Lanka fena karıştı

Sri Lanka fena karıştı

Show TV Nebati skecini yayınlayacak: 'Sansür uygulayacak kadar da şuursuz değiliz'

Show TV Nebati skecini yayınlayacak: 'Sansür uygulayacak kadar da şuursuz değiliz'

Ali Erbaş'a Hamdullah Öztürk'ten hatırlatma

Ali Erbaş'a Hamdullah Öztürk'ten hatırlatma

Erdoğan'ın 250 milyon dolar rüşvet istediği holding

Erdoğan'ın 250 milyon dolar rüşvet istediği holding

Mariupol’daki fabrikada şiddetli çatışmalar yaşanıyor

Mariupol’daki fabrikada şiddetli çatışmalar yaşanıyor
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:12:49