"Ben bizzat mağdurlardan dinledim, özür dile"

AKP Grup Başkanvekili ve Tokat Milletvekili Özlem Zengin'in euronews'e verdiği özel röportajda "Türkiye'de çıplak arama olduğuna inanmıyorum. Gergerlioğlu meclisi terörize ediyor" sözlerine Halkın Demokrasi Partisi'nden (HDP) tepki geldi.







HDP Grup Başkan Vekili Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş, mecliste yaptığı konuşmasında Zengin'in sözlerinin "gerçeklikten uzak ve asılsız" olduğunu belirterek HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'ndan özür dilemesi gerektiğini söyledi.





Danış Beştaş ayrıca elindeki resmi raporlardan örnekler vererek Türkiye'deki cezaevlerinde yaşanmış çıplak arama olaylarına değindi. Siirt Milletvekili, çıplak aramaya maruz kalan insanların bizzat ağzından bu olayların yaşandığını dinlediğini söylerken, Manisa, Elazığ, Sincan ve Bakırköy cezaevlerinde vuku bulan benzer hadiselerden örnekler verdi.





HDP Vekili Beştaş konuşmasında, "Özlem Zengin'in açıklaması kamuoyuna yansıdı. Her zaman gerçeklikten uzak, asılsız bir açıklama. Haberin başlığı şöyle; "Gergerlioğlu meclisi terörize ediyor. Türkiye'de çıplak arama yok." Bunun sebebi şu; Ömer Gergerlioğlu milletvekilimiz Uşak'ta 30 üniversite öğrencisinin çıplak aramaya maruz kaldığını gösteren başvurular yapmıştı. Bu kadınların kendileri bizzat açıklama yaptı "çıplak aramaya maruz kaldık" diye. Benim İnsan Hakları Komisyonu üyesi olarak bizzat gittiğim Bakırköy Cezaevi'nde resmi raporda da var. Orda da çıplak arama var ve ben bizzat dinledim "çıplak arama var" diyenleri. Yine Elazığ'da resmi İnsan Hakları Komisyonu raporunda da var "çıplak arama" ve en son Sincan cezaevinde de var çıplak arama. Bunlar resmi bilgiler. Yine TİV ve İnsan Hakları Derneği'nin raporunda da çıplak aramanın sistematik halde devam ettiği tespit edilmiş. Özlem Zengin inanmıyormuş. Ömer Gergerlioğlu'nu itham ediyor. Derhal Gergerlioğlu vekilimizden özür dilesin." ifadelerini kullandı.





"Başörtüsü diye geldiler şimdi milletin kiloduna kadar soyuyorlar"





HDP Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu da son yaptığı sosyal medya paylaşımlarında cezaevlerindeki "çıplak arama" olaylarına değerek hükümeti ve AK Partili Özlem Zengin'i eleştirdi.





Gergerlioğlu bir paylaşımında Zengin'e hitaben, "Türkiye'den haberi yok mu desem, kafasını kuma gömmüş mü desem, 3 kuruşluk iktidar için hemcinslerine yapılan cinsel tacizlere işkencelere göz yumuyor mu desem? Allah iktidar hırsından kurtarsın diyeyim bari." sözlerini yer verdi.





Gergerlioğlu ayrıca bazı haber metinleri ve milletvekili konuşmalarında "çıplak aramalara" ilişkin delillere yer vererek hükümete hitaben, "Başörtüsü diye geldiler, şimdi milletin kiloduna kadar açıyorlar." ifadelerini paylaştı.