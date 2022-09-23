Samanyolu Haber /Gündem / "Ben dolandırıcı falan değilim" /23 Eylül 2022 21:30

"Ben dolandırıcı falan değilim"

Babala TV'de yayınlanan 'Mevzular Açık Mikrofon' programına video konferans yoluyla katılan Cem Uzan, kendisine seyirciler arasından yöneltilen bir soruya çok sinirlendi.

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İlk seçimde cumhurbaşkanı adayı olacakğını açıklayan ve son dönemde katıldığı farklı yayınlarla adından tekrar sıkça söz ettirmeye başlayan Genç Parti Kurucu Genel Başkanı Cem Uzan, video konferans yoluyla katıldığı Babala TV'de yayınlanan 'Mevzular Açık Mikrofon' programında  seyirciler arasından yöneltilen bir soruya çok sinirlendi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre Genç Parti Kurucu Genel Başkanı Cem Uzan, Oğuzhan Uğur'un sunduğu Babala TV'de yayınlanan 'Mevzular Açık Mikrofon'un konuğu oldu.

Programı izlemeye gelen bir seyirci Uzan'a ''Hakkınızda bir çok dolandırıcılık iddiası var dolandırıcı mısınız?'' sorusunu yöneltti. Uzan bu soruya çok sinirlendi.

"ÖZEL TELEVİZYONLARI, ÖZEL RADYOLARI, CEP TELEFONLARINI BEN VE AİLEM GETİRDİ KARDEŞİM"

Uzan, "Ben dolandırıcı falan değilim. Türkiye'nin en büyük holdingini kuran adamım. 40 bin kişiye iş verdim ben! Türkiye'de yüzlerce binlerce televizyon kanalı varsa onun müsebbibi benim kardeşim. Eğer Türkiye'ye özgürlüğü medya vasıtasıyla getirdiysem RTÜK öncesinde, Star TV öncesinde müzikler TRT denetiminden geçerek çalıyordu. Bilir misin sen o günleri? Bilmezsin." dedi.


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