Aşılanırsak, 'Ben efsaneyim' filmi gerçek olabilir mi?

Başrolünde Amerikan aktör Will Smith'in oynadığı 2007 yapımı film, kanseri tedavi etmek için kızamık hastalığının genetiğini yeniden yapılandırmaya yönelik başarısız bir girişimin, dünya nüfusunun yüzde 99'unu öldürmesini konu ediniyor.



Enfeksiyondan kurtulanlar ise mutant zombil yaratıklara dönüşüyor.



Sosyal medyada ise bir süredir koronavirüs aşısı olan kişilerin başına da benzer bir şey geleceğine dair asılsız iddialar dolaşıyor.



Geçtiğimiz hafta ABD'de yayımlanan New York Times gazetesinde yer alan bir haberde, New York'ta bir gözlük mağazası sahibi, koronavirüs aşısı olmalarını istediği çalışanlarından birinin kendisine endişe olarak filmi gösterdiğini söyledi.



1954 yılında aynı isimle yazılmış romanı senaristleştiren yazarlardan birisi olan 59 yaşındaki Goldsman ise haberdeki bu görüşlere Twitter'da yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.



Filmi aşı karşıtı bir bahane olarak gösteren ve hiçbir gerçek bilgiye dayanmayan bazı gönderiler sosyal medyada dolaşıyor. Bu paylaşımlardan bazıları Facebook tarafından "yanlış bilgi içeriyor" olarak etiketleniyor.



Filme dair oluşturulan görsellerden birinde insanların tıpkı filmdeki gibi zombi olacağı iddia ediliyor.





Diğer bir görsel ise filmin 2021'de geçtiğini ve bunun pandemi ve küresel aşı sunumuna karşılık geleceğini iddia ediyor. Oysaki film 2012 yılını konu alıyor.



Film, aşı karşıtı aktivistlerin yanlış bilgi yaymak için kullandığı tek film değil. Children of Men (Son Umut) ve Matrix filmler de bazı aşı karşıtı görsellerde malzeme olarak kullanılıyor.