Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üyesi Bülent Arınç, Adalet ve Kalkınma Partisi'nden (AKP) istifa eden ve yeni parti için yola çıkan Ahmet Davutoğlu ile Ali Babacan'ın AKP cenahından gelen ağır eleştirilere mukabil eski defterleri açabileceklerini söyledi.





Saadet Partisi’nin yayın organı TV5'te katıldığı programda soruları cevaplandıran Arınç, "Birlikte olduğumuz dönemlere ait suçlamalar yapılırsa, onlar da meşru müdafaa haklarını kullanır. Belki de mahrem kalması gereken konuları kendilerini savunmak adına konuşabilirler. Bu da testiyi çatlatır. İki tarafa da zararı olur." dedi.







ARINÇ: YURT DIŞINA ÇIKAMIYOR, KİMSE İŞ VERMİYOR; BU ADAM DAĞA MI ÇIKSIN?





YİK üyeliğinden aldığı 18 bin TL maaşının bir bölümünü Kanun Hükmünde Kararname (KHK) mağdurlarına verdiğini belirten Arınç, KHK ile atılan ancak takipsizlik ve beraat kararı alan insanların derhal görevlerine dönmesi gerektiğini söyledi.





Arınç, “Yurt dışına çıkamıyor, pasaportuna el konulmuş. Kimse de iş vermiyor. Ben isyan ediyorum. Yani bu adam dağa mı çıksın?” sorusunu yöneltti.







Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu'nun 8 üyesinden biri olan Bülent Arınç YİK'ten 18 bin TL maaş alıyor.





150 bin kamu görevlisinin KHK marifeti ile ihraç edildiğini vurgulayan Arınç, "Haksızlığa uğradığını iddia edenler oldu. OHAL kalktı ve bu kişilerden aç kalanlar var. Yüzde 10 nispetinde işe iade edildi. Bu da yeterli değil. Bu insanlar eziliyor, yarına dönük güvenleri kalmıyor." dedi.







RÖVANŞ HAZIRLIĞINDA OLANLAR KİM?





"Bir ayet var: Sizin bir topluluğa, kavme olan nefretiniz sizi adaletten ayırmasın. Biz bu adamları sevmiyoruz. Topluca bakamazsınız." diyen Arınç, "Yargıtay bazı kararları bozmaya başladı, onları selamlıyorum. Filanın damadı çıktı." ifadelerini kullandı.





İsim vermeden Ergenekon ve Balyoz sanıklarının rövanş peşinde olduğunu ima eden Arınç şunları kaydetti: "Bir kesim rövanş hazırlığı içinde. Bize zamanında şöyle yapmışlardı. Biz de onlara bunu yapacağız."





"ÖLDÜR, ÖLDÜR’ DİYE BAĞIRIYORLAR"





İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin eski başkanı Kadir Topbaş’ın damadı Ömer Faruk Kavurmacı'yı şahsen tanıdığını aktaran Arınç şöyle devam etti: "Dört sene içeride yattı. Bir internet sitesi ‘Onun damadı da tahliye edildi' diye yazdı. Ne vicdansız insansın, ahlaktan nasipsiz insansın. Adam dört sene içeride yattı. Bu vicdansızlığı yapanlar, beraat edince çıldırıyor. Arenada gladyatör gibi. Yukarıdan gelecek harekete bakıyor. Bağırıyorlar, ‘öldür, öldür' diye."







Arınç, Babacan ve Davutoğlu'nu yönelik saldırıların Pelikan çetesi tarafından yönlendirildiğine işaret ederek, "Şahıslarla ilgili eleştiriye girmemek lazım. Trollerin, troliçelerin ağzı ile hain denecek kadar bu insanlara hakaret edilmesi çok yanlış olur. Cama taş atınca karşılığı olur." dedi.







Arınç, Melih Gökçek'in oğlu Osman Gökçek'e ait Beyaz TV'de program yapan Hüseyin Gülerce için "Her şeyi yalan." ifadesini kullandı.