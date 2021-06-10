"Ben kaybedersem hepimiz boğuluruz Sülo"

İlk bölümü 28 Eylül 2009’da Show TV’de yayınlanan, daha sonra 20 Haziran 2011’de ATV'ye transfer olan Ezel dizisinde Ramiz Karaeski (Dayı) karakterini Tuncel Kurtiz canlandırmıştı.







Dizide polis, jandarma, savcı, hakim gibi kişilere hükmeden ‘Süleyman’ karakteriyle lüks bir restoranda görüşen Dayı’nın konuşması Sedat Peker’in yayınladığı videoları hatırlattı. Video sosyal medyanın en çok konuştuğu videolar arasına girdi.





Ramiz Dayı’nın konuşması şöyle:





‘‘BEN KAYBEDERSEM HEPİMİZ KAYBEDERİZ SÜLO’’





‘‘Bak Süleyman, seninle bizim uzun bir mazimiz var değil mi? Gözaltılar, soruşturmalar, davalar; sağolasın sen bana çok yardım ettin biz de elimizden geldiğince sana. Hiç kopmadık değil mi? Bak Süleyman…Sen, teşkilatındaki bir polis, jandarma, savcı, çaycı, her kim bunu yapanla de ki Kenan’la ilgili olsun bir haber, bir ipucu herhangi bir iz bulur da benim haberim olmazsa bugüne kadar ne öğrendiysem ne yaşadıysam, neyi sakladıysam, hepimiz içinde boğuluruz Sülo…hepimiz. Bu benim en büyük savaşım, bu benim son savaşım. Ben kaybedersem hepimiz kaybederiz. Tamam mı?’’