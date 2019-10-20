'Ben parti kurmayı çok mu istedim, Erdoğan hiç istişare etmedi'

Yeniçağ’dan Orhan Uğuroğlu’na konuşan Davutoğlu, Tayyip Erdoğan’ın istişare yoluna tercih etseydi, kötü gidişi engelleyebileceklerini söyledi.
'BEN PARTİ KURMAYI ÇOK MU İSTEDİM?'
“Yeni Parti ile yola çıkarken hedefiniz seçimde yüzde 50+1 alarak iktidar olmak mı?” Sorusuna Davutoğlu, “Ben parti kurmayı çok mu istedim? Hayır, sadece AK Parti'de teşkilatlarla vatandaşların yaşadığı şikâyetleri raporlarla sundum. Aksaklıkları düzeltelim istedim. Yanlışlıkları anlattım defalarca dinlemediler önlem almadılar. 100 AKP'liye sorsanız "partinin yenilenmeye ihtiyacı var" diyordu. Biz de Türkiye'yi dolaşırken gördük ki gerçekten büyük çoğunluk partide yenilikten yanadır. AK Parti'ye zarar verme niyetim asla yoktu. İstişare süreci başlatsaydı Sayın Erdoğan, el birliği ile kötü gidişi engellerdik. Karşılığında yaşadıklarımı gördünüz. Başbakanlarını Genel Başkanlarını ihraç etmek istediler. Yüreğim yandı, yara açıldı. İhraç talebi metnini alınca istifa kararı aldım” yanıtını verdi.
DEVLET GÜCÜNE KARŞI NASIL MÜCADELE EDECEK?
Davutoğlu, ''karşınızda devlet gücü kullanan bir iktidar ve baskı rejimi var. Ne diyorsunuz?'' sorusuna ''ilk hedefimiz korku duvarını yıkmak olacak'' diye cevap verdi.
''Barış Pınarı ve Suriye politikası için neler söyleyeceksiniz?'' sorusuna ise Davutoğlu, Güvenli Bölge bizim başlangıçtaki tezimizdi. Suriye konusunda tüm yanlışlar bana mal edilmeye çalışılıyor. Devlet ahlakı ile söylemek gerekir ki, Cumhurbaşkanları, Sezer, Gül ve Erdoğan ile milli güvenlik kararları var ortada. Herkesi vicdani muhasebe yapmaya çağırıyorum.'' diye konuştu.
'TÜYLERİM DİKEN DİKEN OLDU'
Trump'ın mektubuna da tepki gösteren Davutoğlu, ''alçakçadır, yüz karasıdır. Devletin arşivinde misli ile verilecek yanıtla yer almalı ve Amerika'ya kesinlikle geri çektirilmelidir. Trump'ın iki çocuk benzetmesini okuyunca tüylerim diken diken oldu. Türkiye Cumhuriyeti Devleti terörle eş tutulamaz. Biz onuru ile yaşayan bir milletiz.'' ifadelerini kullandı