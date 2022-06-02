"Ben sizden birisiyim, evlatlarım parayla pulla oynamıyor"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Konya’da Tarımda Çalışan Kadınlar ile Bölge Toplantısı’nda konuştu. Kadınlara seslenen Kılıçdaroğlu, “Her bir annenin huzuru için huzurunuzdayım. Bunun mücadelesini vereceğim. Kavgaysa kavga edeceğiz. Mücadeleyse mücadelemizi yapacağız” dedi.







‘KAVGAYSA KAVGA EDECEĞİZ’

Evladı işsizse annenin huzur içinde olamayacağını söyleyen Kılıçdaroğlu, “Her bir annenin huzuru için huzurunuzdayım. Bunun mücadelesini vereceğim. Kavgaysa kavga edeceğiz. Mücadeleyse mücadelemizi yapacağız. Bütün mücadelem bu topraklarda hiçbir çocuk yatağa aç girmesin” dedi.





‘ZAM ÜSTÜNE ZAM, NASIL ÜRETECEK BU İNSAN?’

Türkiye’nin buğdayı dışarıdan aldığını söyleyen Kılıçdaroğlu, “Biz niye buğdayı dışarıdan alıyoruz? Biz neden arpayı, mercimeği, canlı hayvanı, eti dışarıdan alıyoruz? Bizim topraklarımız yetersiz mi? Güneşimiz, suyumuz var. Konya’da küçük bir devlet olan Hollanda’nın yıllık tarım ihracatı 180 milyar doların üzerinde. Biz niye yapmıyoruz? İktidardaki siyaset anlayışı bizim çiftçimizin, üreticimizin kazanmasını istemiyor. Bu siyasetle Türkiye büyüyemez, gelişemez. Zam üzerine zam. Gübreye, elektriğe, ilaca, tohuma, her şeye zam. Ne üretecek nasıl üretecek bu insan?” diye konuştu.







‘BEŞLİ ÇETEDEN ALACAĞIM ÇİFTÇİYE VERECEĞİM’

Elektrik üretimi yapan şirketlere dikkat çeken Kılıçdaroğlu, “Elektriğe büyük paralar verdiğinizi biliyorum. Beşli çeteler yerine bu ülkenin tarım kooperatifleri, ziraat odası var. Çiftçi kendi elektriğini kendi üretecek. Ektiği üründen pay alacak. Allah’ın güneşini beşli çeteye teslim etmeyeceğiz. Orayı kamulaştıracağız, çiftçilere teslim edeceğiz. Elektrik elde edeceğiz, tamamını bedava kullanacaksınız. Ayrıca elektrikten, buğdaydan gelir elde edeceksiniz. Beşli çeteden alacağım çiftçiye vereceğim” ifadelerini kullandı.





‘BEN ONLAR GİBİ SARAYLARDA YAŞAMIYORUM’

Kemal Kılıçdaroğlu, son dönemde Türkiye’den ABD’ye para aktardıklarını söylediği AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çocukları Bilal Erdoğan’la Esra Albayrak’ı da isim vermeden hatırlatarak, “Benim verilmeyecek hesabım yoktur. Ben sizden birisiyim, halktan birisiyim. Ben onlar gibi saraylarda yaşamıyorum. Saraylara gideceğim diye bir çabam da yok. Benim evlatlarım öyle parayla pulla oynamıyorlar, sarayları arkalarına almıyorlar” şeklinde konuştu.





‘MUTFAKLARDA YANGIN VAR’

Kılıçdaroğlu sözlerini şöyle sürdürdü: “Sıkıntılarınız var biliyorum. Mutfaklarda yangın var biliyorum. Devletin yönetilmediğinin de farkındayım. İktidar sahiplerinin gaflet içinde olduğunun da farkındayım. ‘Sınır namustur’ diyoruz. Sınırların sınır olmaktan çıktığını da biliyorum. Biz insana insan olduğu için bakarız. Irkına, yaşam tarzına bakmayız. Bu memlekette yoksulluğu, fakirliği bitireceğim. Hiçbir anne ‘Mutfağımda tencere kaynamıyor’ demeyecek. O tencere kaynamıyorsa o anne bilecek ki Kemal Kılıçdaroğlu’nun evindeki tencere de kaynamıyor.”





‘ÖZELEŞTİRİ YAPMAKTAN DA ÇEKİNMİYORUZ’

“Hepimizin sorumluluğu var. Dönemi, düzeni değiştireceğiz. CHP’ye geçmişte çok kızan arkadaşım vardı ama özeleştiri yapmaktan da çekinmiyoruz. Kusurumuz, hatamız varsa onu da rahatlıkla söylüyoruz. Ayrışmaya değil, kavga etmeye değil kucaklaşmaya, helalleşmeye ihtiyacımız var.”