Habertürk'te yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınına dair son gelişmelerin değerlendirildiği programda sunucu Didem Arslan Yılmaz ile tartışan ve canlı yayın devam ederken programı terk eden Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, Koç Üniversitesi'nden kovulduğunu açıkladı.





Çilingiroğlu geçen akşam Habertürk TV'de canlı yayın esnasında virüsün yakın zamanda sona ermeyeceğini söylemişti.





"Millet balık avlıyor. Dünya Sağlık Örgütü'ndeki rakamı bilmiyorsunuz. Ben ne dediğini bilen bir bilim insanıyım." diyen Çilingiroğlu sözünün sürekli kesildiğini öne sürerek sinirlenmişti.





Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu araştırmalarını Amerika Birleşik Devlekleri'nde sürdürüyor.





Bunun üzerine Didem Arslan Yılmaz, Çilingiroğlu'na tepki göstermişti. Yılmaz, "Bu bir tartışma programı. Yayına dönerseniz ne kadar konuştuğunuzu göreceksiniz. Ben size çok saygı duyuyorum, fakat siz de onlara saygı duyun." demişti.





Çilingiroğlu daha sonra yayını terk etmişti.





CNN TÜRK EKRANINDA KOVULDUĞUNU SÖYLEDİ





Çilingiroğlu bu kez CNN Türk'te Başak Şengül'ün sunduğu Akıl Çemberi programına katıldı.





Çilingiroğlu program arasında Koç Üniversitesi'nden kovulduğunu açıkladı.





"Beni atsan ne olur atmasan ne olur!" diyerek ABD'de yaptığı çalışmaları anlatan Çilingiroğlu, “Benim hiç kimseye ihtiyacım yok.” dedi.