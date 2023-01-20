"Beni Erdoğan’ın adamları bıçaklattı, tam bir suikast girişimi"

Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz parti genel merkezinde uğradığı bıçaklı saldırıyla ilgili AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı suçladı.







Yılmaz, “Saldırının sorumlusu hükumet. Hasta yatağımdan açık açık söyledim. ‘Erdoğan’ın adamları yaptı’ dedim. Bu tam bir suikast girişimi” dedi.





AZMETTİRİCİLERİN YAKALANMADIĞINI ÖNE SÜRDÜ

Veryansın Tv’den Eray Çelebi’nin sunduğu programda konuşan Yılmaz, saldırıyla ilgili hükumete suçlamalar yöneltti. Saldırıyla ilgili soruşturma sürecinin ilerlemediğini ve azmettiricilerin yakalanmadığını iddia eden Yılmaz, “Bıçaklayan tutuklu. Durumu nedir bilmiyoruz. Dosyayı ilerletmiyorlar. Azmettiriciler var. Bunlar ihaleyi mafyaya vermiş. 1,5 milyon dolar, 30 kilo altın… Önce onların tutuklanması ve hesaba çekilmesi lazım. Ellerini kollarını sallayarak geziyorlar” dedi.





“TÜRKİYE’DE İÇ SAVAŞ ÇIKABİLİR”

Mersin, Adana ve Hatay’a yaptığı ziyaretlere ilişkin de gözlemlerini aktaran Yılmaz, “Güney illerinde agresif bir göçmen kesimi var. Erdoğan’a minnettarlar, Türkiye’yi sevmiyorlar. Hükumet göçmenleri kullanarak seçim ortamını zehirleyebilir, Türkiye’de olağanüstü şartlar yaratılabilir. Türkiye’de ayaklanma olabilir, iç savaş çıkabilir, provokasyonlar olabilir. Ben ürperdim. Bir kentin yarısı göçmen olur mu? Kilis’ten Türkler Gaziantep’e göç ediyor” dedi.







