Samanyolu Haber /Gündem / "Beni öldürecekler, sesimi duyurun!" /26 Aralık 2020 23:24

"Beni öldürecekler, sesimi duyurun!"

Afyonkarahisar Kapalı Cezaevi'ne yeni nakledilen hasta tutuklu Lütfi Koç şiddete maruz kaldı ve ağır şekilde darp edildi. Koç, telefonda ailesinden yardım istedi: "Beni burada öldürecekler, sesimi duyurun"

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İzmir Menemen Kapalı Cezaevi’nde hükümlü bulunduğu dönemde ciddi sağlık sorunları yaşayan ve 18 ay boyunca tedavisi yapılmayan Lütfi Koç rapor alma işlemleri tamamlanmak üzereyken sevk edildiği Afyonkarahisar Kapalı Cezaevi’nde şiddete ve kaba dayağa maruz kaldı.

GÖZÜNE KAN İNDİ, FITIK AĞRILARI ŞİDDETLENDİ

Lütfi Koç, yakınları ile yaptığı telefon görüşmesinde darp sebebiyle gözüne kan indiğini, kasık fıtığı ağrılarının şiddetlendiğini söyledi. 

Lütfi Koç, açık görüştü eşi ile birlikte.

Savcılığa suç duyurusunda bulunmasına rağmen sonuç alamadığını, doktorların da kendisine rapor vermediğini belirten Koç yakınlarından yardım istedi.

“BENİ BURADA ÖLDÜRECEKLER”

18 Aralık 2020 tarihinde sevk edildiği Afyonkarahisar Kapalı Cezaevi’ndeki sağlık kontrolünün akabinde rahatsızlıklarını söylemesine ve ayakta duramamasına rağmen darp ve şiddete maruz kalan Lütfi Koç, “Beni öldürecekler, sesimi duyurun. Dilekçelerime cevap alamıyorum, dilekçeler muhtemelen iletilmiyor. Benim yerime sizler gerekli yerlere müracaat edin.” dedi.

BEYNİNDE İKİ KİST OLUŞTU

Kronos'un haberine göre Hizmet Hareketi'ne ait bir yurtta çalıştığı gerekçesiyle ceza alan Lütfi Koç, 20 ay İzmir Menemen Kapalı Cezaevi’nde kaldı. Beyninde iki kist oluşan ve kasık fıtığı problemleri yaşayan Koç’un tedavisi 18 aydır gerçekleştirilmiyor. 

Sevk sebebiyle Lütfi Koç’un tüm işlemlerini sil baştan yapması anlamına geliyor. Yüzde 100 engelli çocuğu da bulunan Lütfi Koç, gördüğü şiddet ve darp sonrası cezaevinde ölüm tehdidi altında olduğunu belirterek yakınlarından yardım istedi.
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